возможно формирование индивидуального графика, по которому в течение первого года выплачиваются только проценты

Микрозайм Займ под залог недвижимости

Процентная ставка: 0,05 - 1% в день, срок – от 30 до 1824 дней.

При сумме займа 200 000 рублей сроком на 30 дней по ставке 1% в день размер платежа составит 260 000 рублей, из которого переплата - 60 000 рублей.