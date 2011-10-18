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Credit.Club, микрозаём

Займ под залог недвижимости

Основные характеристики
  • ставка от 0,05% в день
  • сумма от 200 000 до 15 000 000 рублей
  • срок выдачи - до 1 дня
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • форма выдачи: банковский счет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 200 000 до 15 000 000 рублей
Ставка
  • от 0,05 до 1% в день
Срок
  • от 30 до 1824 дней
Обеспечение
  • залог недвижимости

только под залог недвижимости в крупных городах (исключение – коттеджные поселки)
Дата актуализации 19.08.2019 16:05

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
  • прочие
Возраст заемщика
от 18 до 70 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • временная на территории государства
Документы
  • паспорт
  • документы на недвижимость

  • также необходимы фотографии недвижимости и участников сделки

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • до 1 дня
Оформление займа
  • офис компании
  • на дому (выезд агента)
Форма выдачи
  • банковский счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • индивидуальный график

возможно формирование индивидуального графика, по которому в течение первого года выплачиваются только проценты
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

0,019% в день (от суммы задолженности)
Способ оплаты
  • онлайн платеж картой

Микрозайм Займ под залог недвижимости

Процентная ставка: 0,05 - 1% в день, срок – от 30 до 1824 дней.
При сумме займа 200 000 рублей сроком на 30 дней по ставке 1% в день размер платежа составит 260 000 рублей, из которого переплата - 60 000 рублей.

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