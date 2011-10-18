ДАйдЕМ
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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|Ставка
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|Срок
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|Обеспечение
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|Дата актуализации
|11.09.2019 11:29
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 22 до 75 лет
|Стаж работы
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|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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рассмотрение – 1 рабочий день
|Оформление займа
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|Форма выдачи
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Погашение
|Порядок погашения
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|Нарушение обязательств по займу
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0,0545% в день от суммы просроченного платежа
|Способ оплаты
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Микрозайм ДАйдЕМ
Процентная ставка: 0,49 - 0,53% в день, срок – от 61
до 334 дней.
При сумме займа 10 000 рублей сроком на 61 день по ставке 0,53% в день размер платежа составит 13 233 рублей, из которого переплата - 3 233 рубля.