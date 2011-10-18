Микрозайм ДАйдЕМ

Процентная ставка: 0,49 - 0,53% в день, срок – от 61 до 334 дней.

При сумме займа 10 000 рублей сроком на 61 день по ставке 0,53% в день размер платежа составит 13 233 рублей, из которого переплата - 3 233 рубля.