Категория заемщиков работники по найму

пенсионеры

Возраст заемщика от 22 до 75 лет

Стаж работы общий стаж работы не менее 12 месяцев Требования к трудоустройству: заемщик должен обладать опытом работы не менее одного года по направлениям деятельности, от которых он получает доход

Регистрация постоянная на территории государства

временная на территории государства

постоянная в регионе присутствия МФО

временная в регионе присутствия МФО

постоянная в регионе предоставления займа

временная в регионе предоставления займа