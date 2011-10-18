Пойдем!, микрозаём

Сам себе начальник

Основные характеристики
  • ставка от 0,11% в день
  • сумма от 30 000 до 200 000 рублей
  • срок выдачи - до 1 дня
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: банковский счет
онлайн-заявка
19 заявок за 30 дней
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 30 000 до 200 000 рублей
Ставка
  • от 0,11 до 0,15% в день
Срок
  • от 395 до 1094 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 11.09.2019 11:29

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
Возраст заемщика
от 22 до 75 лет
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 12 месяцев
Требования к трудоустройству:

заемщик должен обладать опытом работы не менее одного года по направлениям деятельности, от которых он получает доход
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • временная на территории государства
  • постоянная в регионе присутствия МФО
  • временная в регионе присутствия МФО
  • постоянная в регионе предоставления займа
  • временная в регионе предоставления займа
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • другие документы

  • необходим паспорт и второй документ, удостоверяющий личность

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • до 1 дня

рассмотрение – 1 рабочий день
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • банковский счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Нарушение обязательств по займу

0,0545% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • онлайн платеж картой
онлайн-заявка

Микрозайм Сам себе начальник

Процентная ставка: 0,11 - 0,15% в день, срок – от 395 до 1094 дней.
При сумме займа 30 000 рублей сроком на 395 дней по ставке 0,15% в день размер платежа составит 47 775 рублей, из которого переплата - 17 775 рублей.

Первый заем (без процентов) для новых клиентов
Макро
от 0% в день
Посмотреть
Виртуальная кредитная карта Kviku
KVIKU
0% в день
Посмотреть
Первый займ
Экофинанс
0% в день
Посмотреть
Оптимальный
MigCredit
от 0,09% в день
Посмотреть

Виды продуктов

Вернуться на страницу поиска микрозаймов

По виду

Онлайн

Без отказа

Показать еще Свернуть

Все продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор автокредитов
Калькулятор Cash Back
Калькулятор ипотеки

Инвестиции

Российские акции
Иностранные акции
Еврооблигации

Еще

Личный кабинет агента
Курсы ЦБ
Банки России
Книга памяти
Банки на карте

Отзывы

Отзывы о банках
Отзывы о страховых компаниях