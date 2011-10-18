Сибирский Капитал, микрозаём

Под залог недвижимости

Основные характеристики
  • ставка 1% в день
  • сумма от 100 000 до 5 000 000 рублей
  • срок выдачи - до 1 дня
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • форма выдачи: пластиковая карта, банковский счет
онлайн-заявка
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 100 000 до 5 000 000 рублей
Ставка
  • 1% в день
Срок
  • от 91 до 1825 дней
Обеспечение
  • залог недвижимости
Дата актуализации 25.09.2019 17:58

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
Возраст заемщика
от 18 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • до 1 дня

рассмотрение заявки за сутки
Оформление займа
  • на дому (выезд агента)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
  • банковский счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Способ оплаты
  • платежные терминалы
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • онлайн платеж картой
онлайн-заявка

Микрозайм Под залог недвижимости

Процентная ставка: 1% в день, срок – от 91 до 1825 дней.
При сумме займа 100 000 рублей сроком на 91 день по ставке 1% в день размер платежа составит 191 000 рубль, из которого переплата - 91 000 рубль.

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