Микрозайм Под залог недвижимости

Процентная ставка: 1% в день, срок – от 91 до 1825 дней.

При сумме займа 100 000 рублей сроком на 91 день по ставке 1% в день размер платежа составит 191 000 рубль, из которого переплата - 91 000 рубль.