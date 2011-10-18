Донатива, микрозаём

Займ

Основные характеристики
  • ставка 1% в день
  • сумма от 3 000 до 30 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 3 000 до 30 000 рублей

до 15 тыс. рублей при первичном обращении
Ставка
  • 1% в день
Срок
  • от 7 до 35 дней

до 15 дней при первичном обращении
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 25.10.2019 17:09

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
  • обратившиеся впервые
Возраст заемщика
от 23 до 75 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • онлайн платеж картой

Микрозайм Займ

Процентная ставка: 1% в день, срок – от 7 до 35 дней.
При сумме займа 5 000 рублей сроком на 30 дней по ставке 1% в день размер платежа составит 6 500 рублей, из которого переплата - 1 500 рубль.

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