Макс.Кредит, микрозаём

Микрозайм

Основные характеристики
  • ставка 1% в день
  • сумма от 3 000 до 30 000 рублей
  • срок выдачи - до 1 дня
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта
онлайн-заявка
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 3 000 до 30 000 рублей
Ставка
  • 1% в день
Срок
  • от 5 до 30 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 11.11.2019 16:21

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
от 18 до 65 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • до 1 дня
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
Способ оплаты
  • системы денежных переводов
  • онлайн платеж картой
  • в отделениях любого банка
онлайн-заявка

Микрозайм Микрозайм

Процентная ставка: 1% в день, срок – от 5 до 30 дней.
При сумме займа 5 000 рублей сроком на 30 дней по ставке 1% в день размер платежа составит 6 500 рублей, из которого переплата - 1 500 рубль.

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