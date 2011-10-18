Микрозайм Микрозайм

Процентная ставка: 1% в день, срок – от 5 до 30 дней.

При сумме займа 5 000 рублей сроком на 30 дней по ставке 1% в день размер платежа составит 6 500 рублей, из которого переплата - 1 500 рубль.