Под залог недвижимости для ИП
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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|Ставка
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|Срок
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|Обеспечение
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под залог жилой и нежилой недвижимости в крупных городах (исключение – коттеджные поселки)
|Дата актуализации
|13.11.2019 15:33
Требования и документы
|Категория заемщиков
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юридические лица
|Возраст заемщика
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от 18 до 70 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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|Оформление займа
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|Форма выдачи
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Погашение
|Порядок погашения
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возможно формирование индивидуального графика, по которому в течение первого года выплачиваются только проценты
|Досрочное погашение
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|Нарушение обязательств по займу
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0,019% в день (от суммы задолженности)
|Способ оплаты
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Микрозайм Под залог недвижимости для ИП
Процентная ставка: 0,05 - 1% в день, срок – от 30
до 1824 дней.
При сумме займа 200 000 рублей сроком на 30 дней по ставке 1% в день размер платежа составит 260 000 рублей, из которого переплата - 60 000 рублей.