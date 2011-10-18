Для новых клиентов
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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|Ставка
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|Срок
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|Обеспечение
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|Дата актуализации
|16.12.2019 14:56
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 21 до 70 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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|Оформление займа
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|Форма выдачи
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Погашение
|Порядок погашения
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|Досрочное погашение
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|Способ оплаты
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Микрозайм Для новых клиентов
Процентная ставка: 1% в день, срок – от 5
до 21 дня.
При сумме займа 5 000 рублей сроком на 30 дней по ставке 1% в день размер платежа составит 6 500 рублей, из которого переплата - 1 500 рубль.