Кредиттер, микрозаём

Для новых клиентов

Основные характеристики
  • ставка 1% в день
  • сумма от 2 000 до 14 000 рублей
  • срок выдачи - до 1 дня
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: наличными (в офисе, на дому), пластиковая карта, банковский счет, электронный кошелек, системы денежных переводов
онлайн-заявка
35 заявок за 30 дней
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 2 000 до 14 000 рублей
Ставка
  • 1% в день
Срок
  • от 5 до 21 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 16.12.2019 14:56

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
от 21 до 70 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • до 1 дня
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • наличными (в офисе, на дому)
  • пластиковая карта
  • банковский счет
  • электронный кошелек
  • системы денежных переводов
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • платежные терминалы
  • банкоматы
  • электронные платежные системы
  • онлайн платеж картой
онлайн-заявка

Микрозайм Для новых клиентов

Процентная ставка: 1% в день, срок – от 5 до 21 дня.
При сумме займа 5 000 рублей сроком на 30 дней по ставке 1% в день размер платежа составит 6 500 рублей, из которого переплата - 1 500 рубль.

Первый заем (без процентов) для новых клиентов
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