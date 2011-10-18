автомобиль – собственность заемщика;

<

p> - автомобиль может быть любой марки и категории: грузовой, легковой, внедорожник и пр.;

<

p> - машина должна быть на ходу, не должна требовать серьезного ремонта;

<

p> - автомобиль не должен находиться в угоне и находиться в залоге у банка