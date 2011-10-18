Влияние Запада, микрозаём

Под залог ПТС

Основные характеристики
  • ставка от 0,08% в день
  • сумма от 10 000 до 500 000 рублей
  • срок выдачи - до 1 дня
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • форма выдачи: наличными в офисе, пластиковая карта, банковский счет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 10 000 до 500 000 рублей
Ставка
  • от 0,08 до 0,82% в день
Срок
  • от 7 до 1095 дней
Обеспечение
  • залог транспортного средства
  • автомобиль – собственность заемщика;

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p> - автомобиль может быть любой марки и категории: грузовой, легковой, внедорожник и пр.;

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p> - машина должна быть на ходу, не должна требовать серьезного ремонта;

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p> - автомобиль не должен находиться в угоне и находиться в залоге у банка
Дата актуализации 18.12.2019 19:20

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
Возраст заемщика
от 18 до 65 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • временная на территории государства
Документы
  • паспорт
  • свидетельство о регистрации транспортного ср-ва
  • ПТС (паспорт транспортного ср-ва)

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • до 1 дня
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • наличными в офисе
  • пластиковая карта
  • банковский счет
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • офис компании
  • в отделениях любого банка

Микрозайм Под залог ПТС

Процентная ставка: 0,08 - 0,82% в день, срок – от 7 до 1095 дней.
При сумме займа 10 000 рублей сроком на 30 дней по ставке 0,82% в день размер платежа составит 12 460 рублей, из которого переплата - 2 460 рубля.

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