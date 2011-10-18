Вход
Кредитех Рус , микрозаём

Онлайн

Основные характеристики
  • ставка 1,9% в день
  • сумма от 2 000 до 15 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: банковский счет
онлайн-заявка
134 заявки за 30 дней
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 2 000 до 15 000 рублей
Ставка
  • 1,9% в день
Срок
  • от 7 до 30 дней

возможна пролонгация срока займа
Комиссии

комиссия за пролонгацию рассчитывается от первоначальной суммы займа: на 7 дней - 13,3%; на 15 дней - 28,5%; на 30 дней - 57%
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 20.12.2018 17:52

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
Возраст заемщика
от 18 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день

в течении нескольких минут
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • банковский счет
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

в зависимости от просрочки штраф составит 0,11-0,22%
Способ оплаты
  • платежные терминалы
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • в отделениях любого банка

через РБК-кошелек, Киви-кошелек
онлайн-заявка

Виды продуктов

Вернуться на страницу поиска микрозаймов

По виду

Онлайн

Без отказа

Показать еще