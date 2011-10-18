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- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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|Ставка
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|Срок
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возможна пролонгация срока займа
|Комиссии
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комиссия за пролонгацию рассчитывается от первоначальной суммы займа: на 7 дней - 13,3%; на 15 дней - 28,5%; на 30 дней - 57%
|Обеспечение
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|Дата актуализации
|20.12.2018 17:52
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 18 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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в течении нескольких минут
|Оформление займа
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|Форма выдачи
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Погашение
|Порядок погашения
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|Досрочное погашение
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|Нарушение обязательств по займу
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в зависимости от просрочки штраф составит 0,11-0,22%
|Способ оплаты
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через РБК-кошелек, Киви-кошелек