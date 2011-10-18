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Займер, микрозаём

До зарплаты

Основные характеристики
  • ставка от 0,66% в день
  • сумма от 2 000 до 30 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта, системы денежных переводов, банковский счет, электронный кошелек
онлайн-заявка
232 заявки за 30 дней
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 2 000 до 30 000 рублей
Ставка
  • от 0,66 до 2,28% в день

зависит от суммы и срока кредита
Срок
  • от 7 до 30 дней

в первые три раза заем выдается сроком от 1 до 30 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 20.12.2018 23:56

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
от 18 до 75 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день

30 минут
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
  • системы денежных переводов
  • банковский счет
  • электронный кошелек

Яндекс.Деньги, система денежных переводов Contact
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

с первого дня просрочки платежа процентная ставка займа увеличивается на 2 % в день от ставки, а также начинает начисляться на общую сумму задолженности пеня в размере 20% годовых
Способ оплаты
  • платежные терминалы
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • в отделениях любого банка
онлайн-заявка

Виды продуктов

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По виду

Без отказа

Онлайн

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