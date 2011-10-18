До зарплаты
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
|
|Сумма займа
|
|Ставка
|
зависит от суммы и срока кредита
|Срок
|
в первые три раза заем выдается сроком от 1 до 30 дней
|Обеспечение
|
|Дата актуализации
|20.12.2018 23:56
Требования и документы
|Категория заемщиков
|
|Возраст заемщика
|
от 18 до 75 лет
|Регистрация
|
|Документы
|
Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
|
30 минут
|Оформление займа
|
|Форма выдачи
|
Яндекс.Деньги, система денежных переводов Contact
Погашение
|Порядок погашения
|
|Досрочное погашение
|
|Нарушение обязательств по займу
|
с первого дня просрочки платежа процентная ставка займа увеличивается на 2 % в день от ставки, а также начинает начисляться на общую сумму задолженности пеня в размере 20% годовых
|Способ оплаты
|