Категория заемщиков пенсионеры

повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании) выдается заемщикам при условии надлежащего возврата предыдущего микрозайма по программе «Серебряный»

Возраст заемщика от 20 до 70 лет

Регистрация постоянная на территории государства