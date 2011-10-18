Статусно Мани
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
- Экспертиза Банки.ру
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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|Ставка
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|Срок
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|Обеспечение
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|Дата актуализации
|25.12.2018 23:56
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 20 до 70 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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принятие решения по заявке в режиме он-лайн
|Оформление займа
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|Форма выдачи
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Погашение
|Порядок погашения
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|Способ оплаты
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возможно погашение займа при помощи банкоматов и офисов Спецсетьстройбанка; в отделениях Сбербанка; с помощью банковской карты Visa или MasterCard
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках микрозаймов, выявленных по результатам исследования рынка
|Особые ограничения
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для постоянных клиентов