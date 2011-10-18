Форма выдачи

наличными (в офисе, на дому)

пластиковая карта в случае если заемщик желает получить микрозаем путем перечисления ему денежных средств на предоплаченную карту «Быстрокарта», ему необходимо заключить договор о комплексном обслуживании с расчетной небанковской кредитной организаций "Платежный Центр"