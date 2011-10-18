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еКапуста, микрозаём

Заем

Основные характеристики
  • ставка от 1,7% в день
  • сумма от 100 до 30 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта, системы денежных переводов, банковский счет, электронный кошелек
онлайн-заявка
148 заявок за 30 дней
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 100 до 30 000 рублей

новым клиентам - до 15 тыс. руб., повторным - до 30 тыс. руб.
Ставка
  • от 1,7 до 2,1% в день

зависит от срока займа
Срок
  • от 7 до 21 дней
Комиссии

нет
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 20.12.2018 18:00

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
Возраст заемщика
от 18 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день

от пяти минут до трех рабочих дней в зависимости от выбранного способа получения
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
  • системы денежных переводов
  • банковский счет
  • электронный кошелек

деньги перечисляются на банковские карты систем Visa или MasterCard/Maestro, электронные кошельки Visa Qiwi Wallet, Яндекс.Деньги, денежными переводами системы Контакт и Золотая Корона или переводами на банковский счёт
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное не предусмотрено
  • частичное не предусмотрено
Способ оплаты
  • платежные терминалы
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • в отделениях любого банка

оплата банковской картой онлайн, с помощью терминалов или электронного кошелька Qiwi или Яндекс.Деньги, в пунктах обслуживания системы Контакт, банковским переводом, с помощью сервиса Единая Касса в интернет-банках, в терминалах Евросеть, Связной
онлайн-заявка

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