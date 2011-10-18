Заем
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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новым клиентам - до 15 тыс. руб., повторным - до 30 тыс. руб.
|Ставка
|
зависит от срока займа
|Срок
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|Комиссии
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нет
|Обеспечение
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|Дата актуализации
|20.12.2018 18:00
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 18 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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от пяти минут до трех рабочих дней в зависимости от выбранного способа получения
|Оформление займа
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|Форма выдачи
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деньги перечисляются на банковские карты систем Visa или MasterCard/Maestro, электронные кошельки Visa Qiwi Wallet, Яндекс.Деньги, денежными переводами системы Контакт и Золотая Корона или переводами на банковский счёт
Погашение
|Порядок погашения
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|Досрочное погашение
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|Способ оплаты
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оплата банковской картой онлайн, с помощью терминалов или электронного кошелька Qiwi или Яндекс.Деньги, в пунктах обслуживания системы Контакт, банковским переводом, с помощью сервиса Единая Касса в интернет-банках, в терминалах Евросеть, Связной