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в отделениях любого банка оплата банковской картой онлайн, с помощью терминалов или электронного кошелька Qiwi или Яндекс.Деньги, в пунктах обслуживания системы Контакт, банковским переводом, с помощью сервиса Единая Касса в интернет-банках, в терминалах Евросеть, Связной