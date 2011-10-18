На пластиковую карту
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
|
|Сумма займа
|
|Ставка
|
|Срок
|
|Комиссии
|
нет
|Обеспечение
|
|Дата актуализации
|26.12.2018 00:13
Требования и документы
|Категория заемщиков
|
|Возраст заемщика
|
от 21 до 63 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
|
от 15 минут до 5 часов
|Оформление займа
|
|Форма выдачи
|
выпускается карта
Погашение
|Порядок погашения
|
еженедельно
|Досрочное погашение
|
|Нарушение обязательств по займу
|
20% годовых
|Способ оплаты
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