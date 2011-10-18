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Юнион Финанс, микрозаём

На пластиковую карту

Основные характеристики
  • ставка от 0,3% в день
  • сумма от 5 000 до 100 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 5 000 до 100 000 рублей
Ставка
  • от 0,3 до 0,5% в день
Срок
  • 182 дней
Комиссии

нет
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 26.12.2018 00:13

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
Возраст заемщика
от 21 до 63 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • постоянная в регионе присутствия МФО
  • постоянная в регионе предоставления займа
Документы
  • паспорт
  • ИНН
  • водительское удостоверение

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день

от 15 минут до 5 часов
Оформление займа
  • на дому (выезд агента)
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта

выпускается карта
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи

еженедельно
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

20% годовых
Способ оплаты
  • кассы банка
  • платежные терминалы
  • электронные платежные системы

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