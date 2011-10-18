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Смсфинанс, микрозаём

Онлайн

Основные характеристики
  • ставка от 0% в день
  • сумма от 1 000 до 30 000 рублей
  • срок выдачи - до 1 дня
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: системы денежных переводов, банковский счет, электронный кошелек
онлайн-заявка
2 806 заявок за 30 дней
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 1 000 до 30 000 рублей
Ставка
  • до 2% в день

0% - действует для новых заемщиков, которые берут первый заем и закрывают его в течение 10 дней, после окончания данного периода заем оплачивается по полной процентной ставке
Срок
  • от 1 до 30 дней
Комиссии

нет
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 20.12.2018 12:54

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
Возраст заемщика
от 18 до 70 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • до 1 дня
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • системы денежных переводов
  • банковский счет
  • электронный кошелек

через систему CONTACT или посредством кредитного терминала; возможен перевод на пластиковую карту платежных систем Visa, Mastercard
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи

ежемесячно
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

20% годовых
Способ оплаты
  • кассы банка
  • платежные терминалы
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
онлайн-заявка

Виды продуктов

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Без отказа

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