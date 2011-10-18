Онлайн
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
|
|Сумма займа
|
|Ставка
|
0% - действует для новых заемщиков, которые берут первый заем и закрывают его в течение 10 дней, после окончания данного периода заем оплачивается по полной процентной ставке
|Срок
|
|Комиссии
|
нет
|Обеспечение
|
|Дата актуализации
|20.12.2018 12:54
Требования и документы
|Категория заемщиков
|
|Возраст заемщика
|
от 18 до 70 лет
|Регистрация
|
|Документы
|
Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
|
|Оформление займа
|
|Форма выдачи
|
через систему CONTACT или посредством кредитного терминала; возможен перевод на пластиковую карту платежных систем Visa, Mastercard
Погашение
|Порядок погашения
|
ежемесячно
|Досрочное погашение
|
|Нарушение обязательств по займу
|
20% годовых
|Способ оплаты
|