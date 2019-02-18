Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за 2018 год.
Россияне продолжают стремиться на отдых в Европу, показывает статистика, но доходы сограждан падают, так что хочется попутешествовать качественно, но подешевле. На чем можно сэкономить?
Брокеры ждут увеличения притока частных инвестиций на российский фондовый рынок. На что делают ставку ведущие игроки и как новый закон «Об инвестиционных советниках» поможет бороться за клиентов?
15 февраля Апелляционный суд рассмотрит жалобу экс-предправления Эргобанка Вячеслава Бармина на решение суда. Как велось судебное следствие и на каких основаниях защита намерена обжаловать приговор?
Фундаментально для рубля ничего не изменилось: структура российского экспорта остается сырьевой. Скорее, нужно говорить о локальных несоответствиях в динамике валютных курсов и стоимости барреля.
Как российские банки реагируют на санкции?
Деньги не могут возникать из воздуха. Поэтому особого доверия «крипта» у меня не вызывает, мыслей инвестировать в нее не было.
Вот почему такой серьезный банк, самый большой в стране, берет проценты за переводы внутри самого банка, если я перевожу кому-то на карточку того же Сбербанка?
Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за 2018 год.
Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за 2018 год.
Связь-Банк (группа «ВЭБ») подвел итоги привлечения средств в сезонный срочный вклад «Новогодний».
Банк «Уралсиб» с 12 февраля 2019 года предлагает сезонный весенний срочный вклад «Журавли».