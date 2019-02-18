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Все события дня

Новости об интересных событиях и фактах банковского сообщества. Специально отобранный материал. Читайте и комментируйте.

Тема дня

​7 лайфхаков для экономных путешественников
​7 лайфхаков для экономных путешественников

Россияне продолжают стремиться на отдых в Европу, показывает статистика, но доходы сограждан падают, так что хочется попутешествовать качественно, но подешевле. На чем можно сэкономить?

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Блокировка в подарок Блокировка в подарок
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Ловушки роуминга Ловушки роуминга
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Экстрим предлагать Экстрим предлагать
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Интервью

«Самое главное, чтобы инвесторы чувствовали себя защищенными»
«Самое главное, чтобы инвесторы чувствовали себя защищенными»
Станислав Новиков
заместитель председателя правления ФГ «БКС»

Брокеры ждут увеличения притока частных инвестиций на российский фондовый рынок. На что делают ставку ведущие игроки и как новый закон «Об инвестиционных советниках» поможет бороться за клиентов?

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«Любой собственник банка может быть осужден на любой срок»
«Любой собственник банка может быть осужден на любой срок»
Евгений Мартынов
адвокат экс-главы Эргобанка

15 февраля Апелляционный суд рассмотрит жалобу экс-предправления Эргобанка Вячеслава Бармина на решение суда. Как велось судебное следствие и на каких основаниях защита намерена обжаловать приговор?

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Мнение

Зависит ли курс рубля от цены на нефть?
Зависит ли курс рубля от цены на нефть?
Павел Егоров
директор департамента клиентских отношений ИФК «Солид»

Фундаментально для рубля ничего не изменилось: структура российского экспорта остается сырьевой. Скорее, нужно говорить о локальных несоответствиях в динамике валютных курсов и стоимости барреля.

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​Банк-посредник как защита от санкций
​Банк-посредник как защита от санкций
Максим Осадчий
начальник аналитического управления БКФ

Как российские банки реагируют на санкции?

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Звезды в банке

«Криптовалюты ассоциируются у меня с финансовыми пирамидами»
«Криптовалюты ассоциируются у меня с финансовыми пирамидами»
​Евгения Родионова
телеведущая, журналист

Деньги не могут возникать из воздуха. Поэтому особого доверия «крипта» у меня не вызывает, мыслей инвестировать в нее не было.

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«В евро верю больше, чем в доллар»
«В евро верю больше, чем в доллар»
Михаил Гужов
заслуженный артист России, бас

Вот почему такой серьезный банк, самый большой в стране, берет проценты за переводы внутри самого банка, если я перевожу кому-то на карточку того же Сбербанка?

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Пресс-релизы

Связь-Банк привлек в сезонный вклад «Новогодний» 5 млрд рублей
Связь-Банк привлек в сезонный вклад «Новогодний» 5 млрд рублей

Связь-Банк (группа «ВЭБ») подвел итоги привлечения средств в сезонный срочный вклад «Новогодний».

Банк «Уралсиб» предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
Банк «Уралсиб» предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»

Банк «Уралсиб» с 12 февраля 2019 года предлагает сезонный весенний срочный вклад «Журавли».

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