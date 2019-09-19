Архив
Обзор прессы
- Материнский капитал вырастет до 466 тысяч рублей Российкая газета 19
- Медведев назвал размер МРОТ на 2020 год Российская газета 28
- Свободная перепланировка: в 2022-м профицит бюджета сократится в 6 раз Известия 78
- Неожиданный лидер: банк из третьей сотни заработал больше всех в России на переводах компаний Forbes Russia 160
- Дорогая незадача: Счетная палата усомнилась в реализации нацпроектов Известия 76
- СМИ: налоговые льготы для попавших под санкции госкомпаний могут продлить Коммерсант 54
- Трудноустройство: выпускников стали реже брать на работу Известия 82
- Суд арестовал имущество экс-руководства ЕвроситиБанка на 10,5 млрд рублей РАПСИ 63
- Разработана концепция закона о досудебном возврате долгов физлиц Коммерсант 64
- Абызов пожаловался на невозможность дать показания в течение полугода Forbes Russia 72
- Пустить наутек: ЦБ отрицает риск кражи данных из базы сотовых абонентов Известия 71
- ОСАГО теряет в цене Российская газета 93
- Банки начали активно предлагать кредитные продукты Коммерсант 82
- Повестка будущего Российская газета 79
- АСВ обвинило беглого банкира в создании схемы перевода активов на офшор РБК 77
- Эксперт: Укрепление доллара создаст рублю базу для стабилизации Российская газета 74
- По судам затаскают: к чему приведет иск Бориса Ротенберга к финским банкам Forbes Russia 299
- «Восточный» пообещал проверить новую оценку акций из дела Калви РБК 221
- Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России РБК 289
- Россия еще более чем на 20% сократила вложения в госбумаги США РБК 244
- Банкам предложили новый способ заработать на Системе быстрых переводов ЦБ РБК 248
- Миру — «Мир»: НСПК запускает переводы за рубеж Известия 218
- Бывшего совладельца АктивКапитал Банка подозревают в выводе активов Коммерсант 213
- Тяжелый случай Российская газета 380
- НПФ выходят из капитала Объединенной вагонной компании Коммерсант 183
- Связь по расчету: частоты для 5G выставят на торги Известия 178
- Деревянный — рубль сбережет Российская газета 306
- С какого возраста положены льготы для предпенсионеров Российская газета 314
- VIP-клиенты ПСБ заплатят Ананьевым за проигранный иск на 40 млн долларов РБК 156
- От пяти до трех Российская газета 199
- «Яндекс.Такси» оценили в 7,3—8,5 млрд долларов. Весь «Яндекс» стоит 12,4 млрд долларов Forbes Russia 154
- Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви РБК 133
- Торги здесь уместны Российская газета 165
- ЦБ признал законными блокировки счетов индивидуальных предпринимателей Коммерсант 153
- «ДОМ.РФ» объявил дату приема заявок на выплаты многодетным на ипотеку Российская газета 143
- Крым-кеш: на полуострове можно будет снять деньги на кассах магазинов Известия 140
- Госдума одобрила законопроект о создании единой базы данных россиян РБК 455
- «Худший сценарий для инвесторов»: экономисты предупредили о последствиях изменения бюджетного правила Forbes Russia 439
- В Тюмени вооруженный мужчина ограбил отделение банка «Открытие» РБК 302
- Спецпредставитель Путина заявил о превосходстве Telegram над WhatsApp РБК 326
- Шохин назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю РБК 337
- Минфин решил перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года Российская газета 335
- Козак заявил о коррупционных рисках законопроекта для «списка Белоусова» РБК 234
- Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь Российская газета 478
- Минтруд назвал самые высокооплачиваемые должности в России РБК 339
- Банки оспорили заключение соглашения с экс-совладельцем «Сибмоста» Коммерсант 221
- Пристав как банный лист: ФССП расширят полномочия Известия 327
- Генерала Воронина проверят в рамках дела банковского отдела ФСБ РБК 257
- СМИ: Сечин пожаловался президенту на предвзятость Минфина в решении о льготах Коммерсант 183
- Мой домен - моя крепость Российская газета 231
- Соглашение Промсвязьбанка с бывшими акционерами может быть отменено Коммерсант 196
- Кредиты исчезли Российская газета 319
- Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка РБК 187
- Названы самые востребованные у россиян профессии Российская газета 206
- Квартальная убыль: россияне нашли альтернативу ИСЖ Известия 291