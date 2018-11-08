08.11.2018 09:40 954

Бизнесмен отпущен и находится дома в Монако. О конкретных обвинениях миллиардеру пока не сообщается.

Миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву предъявлены обвинения в Монако, сообщает газета Nice-Matin. Офис генерального прокурора Монако Сильви Пети-Леклер сообщил, что не располагает информацией о деталях обвинения. Издание указывает, что сейчас бизнесмен отпущен из отделения полиции.

Представитель Рыболовлева Дмитрий Чечкин подтвердил Forbes, что Дмитрий Рыболовлев освобожден из под стражи, покинул здание полиции и находится у себя дома. Также обвинения были предъявлены адвокату Татьяне Бершеде, супруге и сыну экс-министра юстиции Монако Филиппа Нармино.

В заявлении, полученном Forbes, адвокаты Эрве Темима и Тома Жаккарди пояснили, что миллиардеру действительно предъявлены обвинения, он находится под судебным контролем. При этом бизнесмен полностью свободен в своих перемещениях, с единственным условием — не встречаться с лицами, участвующими в разбирательстве и являться по повестке следственного судьи. «Что он и будет делать, как делал всегда», — подчеркнул адвокаты.

«Мы напоминаем, что вынесение обвинения в монакском праве равнозначно предъявлению обвинения во французском праве. Этот статус присваивается человеку, когда судья считает, что против него имеется достаточное количество материала. Речь ни в коем случае не идёт об обвинениях, служащих основанием для судебного процесса, не говоря уже о доказательствах, которые могут привести к осуждению», — говорится в заявлении.

Дмитрий Рыболовлев был задержан утром 6 ноября — он явился в полицию, куда был приглашен за некоторое время до этого для дачи показаний. Днем 7 ноября, как сообщали местные СМИ, были также задержаны «почти все чиновники судебной системы Монако», в том числе самые высокопоставленные. По сведениям Monaco-Matin, задержания проходили не только в Монако, но и в Ницце.

Как сообщили накануне адвокаты Рыболовлева, допрос связан «с использованием мобильного телефона его адвоката, что сейчас оспаривается юристами в кассационном суде Монако». Речь идет о телефоне Татьяны Бершеды, адвокате бизнесмена, тесно связанного с его исками против Ива Бувье.

В январе 2015 года Рыболовлев подал жалобу на Бувье: он обвинил арт-дилера в том, что тот искусственно завышал цены на картины, продаваемые миллиардеру. Ущерб бизнесмена от действий арт-дилера, по оценке Рыболовлева, составил $1 млрд.

В феврале того же года Рыболовлев пригласил на ужин помощницу Бувье Таню Раппо, где та подтвердила, что арт-дилер искусственно завышал цены. Бершеда записала их разговор на телефон, а в феврале 2017 года передала его в полицию в качестве доказательства неправомерности действий арт-дилера. Раппо после этого обвинила Рыболовлева и Бершеду во «вмешательстве в личную жизнь».

Когда телефон Бершеды был передан правоохранительным органам Монако, они изъяли не только эту запись, но и другие данные, якобы свидетельствующие о связях Рыболовлева с высокопоставленными чиновниками Монако. После этого было возбуждено еще одно дело против неустановленных лиц.

Анастасия ЛЯЛИКОВА, Forbes Staff

