19.12.2018 11:00 1271

Рубль утром среды растет с трехнедельных минимумов в паре с долларом, дешевеющим на форексе в ожидании голубиных сигналов от ФРС по итогам сегодняшнего заседания регулятора.

Формально на стороне рубля выгодный для экспортеров высокий номинальный курс доллара, против — сильно подешевевшая накануне нефть, однако активность в обе стороны может сдерживаться ожиданиями вечерних решений Федрезерва.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были на уровне 67,03, и рубль набирает 0,4 процента.

Расчетами "сегодня" курс доллара примерно на одну копейку ниже, при этом курс ЦБР на среду — 66,75 рубля.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" сейчас вблизи уровня 76,33, и здесь рубль дорожает на 0,1 процента.

Во вторник же рубль отметился на трехнедельных минимумах, 67,34 за доллар и 76,50 за евро, на фоне обвала котировок нефти Brent ниже отметки $56 за баррель впервые с октября прошлого года.

Сейчас североморская смесь набирает 0,2 процента ($56,40) на фоне признаков стабилизации фондовых рынков после потери 6,5 процента накануне, спровоцированной опасениями об переизбытке сырья и замедлении роста глобальной экономики.

На форексе доллар США против евро дешевеет на четверть процента, котировки вблизи $1,1390, индекс доллара оценивается в 96,87, что также на четверть процента хуже его последних котировок вторника.

Развивающиеся валюты показывают преимущественно рост против доллара США перед публикацией в 22.00 МСК решения ФРС о ставке и последующей (22.30 МСК) пресс-конференцией руководства.

От Федрезерва большинство участников рынков, хотя уже и не абсолютное, ждет повышения ставки, при этом важным будет прогноз роста экономики США и комментарии о возможных шагах регулятора на следующий год. Инвесторы надеются увидеть признаки того, что американский регулятор смягчит политику в следующем году, замедлив темпы повышения ставки, что может поддержать развивающиеся рынки.

Поддержкой рублю на ближайшее время будет выступать стартовавший накануне российский налоговый период.

Согласно опросу Рейтер, нынешние налоги могут существенно превысить ноябрьские, достигнув отметки 2,3 триллиона рублей, но при этом важный для экспортеров НДПИ (25 декабря) аналитики оценили в целом ниже предыдущих выплат на фоне подешевевшей нефти.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Анастасия ТЕТЕРЕВЛЕВА