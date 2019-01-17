17.01.2019 08:40 727

В июле–сентябре 2018 года физлица вывели из России $12,3 млрд. Это квартальный максимум за последние три года, следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились «Известия». Большая часть средств ушла в дальнее зарубежье, на страны СНГ пришлось лишь 30%. Статистика оказалась нетипичной: заметно выросли суммы, перечисленные в Швейцарию, Австрию, Израиль, Францию и США. По времени это совпало с объявленными правительством планами по дедолларизации экономики: граждане хотят защитить валютные накопления и выбирают, по их мнению, надежные страны, отмечают эксперты. Регулятор уже рекомендовал банкам усилить контроль за трансграничными переводами без открытия счета — этим злоупотребляют предприниматели, чтобы избежать валютного контроля. Объемы их деятельности ЦБ не раскрыл.

Спрятались в Альпах

Объем переводов физлиц за рубеж в III квартале стал рекордным с начала 2016 года. Россияне перечислили в другие страны $12,3 млрд, из них $8,5 млрд — в дальнее зарубежье и $3,8 млрд — в страны СНГ. Всего за январь–сентябрь прошлого года за границу ушло $34,5 млрд — на 8,5% больше, чем годом ранее. Данные за IV квартал пока не опубликованы.

По данным ЦБ, большую часть денег вывели резиденты — то есть те, кто живет в России и платит здесь налоги. Только в III квартале они перечислили за рубеж $9,3 млрд, из которых $4,3 млрд — на свои зарубежные счета или близким родственникам. Еще $1,1 млрд пришелся на безвозмездные платежи (алименты, пенсии, благотворительность), $516 млн — на покупку товаров, $375 млн отдали за услуги. Оставшиеся $3 млрд, по статистике ЦБ, отправлены на прочие цели. Еще $3 млрд из России вывели нерезиденты.

За год изменился перечень стран, в которые из России отправляют деньги. Так, переводы в Швейцарию выросли на 62,7% (до $2,5 млрд), в Австрию — на 33,1% (до $229 млн), в Израиль — на 31,6% (до $125 млн), во Францию — на 24,1% ($139 млн). США в качестве адресата за год с четвертого места поднялись на второе — плюс 20,4% и $661 млн переводов только за III квартал. Китай, напротив, со второго места упал на девятое (минус 62,8%, до $233 млн). Теряет популярность и Кипр — перечисления сюда снизились на 30,9% и составили $271 млн.

Такая динамика выглядит нетипично: в 2018 году рубль подешевел и в долларовом выражении суммы должны были снизиться, считает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Иными словами, на то же количество рублей теперь можно купить меньше долларов. А значит, рост говорит об увеличении количества валютных денежных переводов.

Центробанк уже рекомендовал финансовым организациям усилить контроль за так называемыми серийными переводами за рубеж — когда один и тот же человек делает несколько отправлений через короткий промежуток времени. В ЦБ считают, что это может быть связано с нежеланием предпринимателей вставать на учет для осуществления валютного контроля. Регулятор отмечает, что банки, через которые проходят такие трансакции, уделяют недостаточно внимания работе по противодействию отмыванию денег.

Таким образом предприниматели также могут пытаться снизить налоги и, возможно, защитить деньги от курсовых колебаний, полагает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. По его словам, усиление контроля за подобными операциями характерно не только для Центробанка — этим занимаются налоговая и таможенная службы.

В страхе за доллар

Бегство денег в Швейцарию, Австрию, Израиль, Францию и США совпало по времени с появлением в публичном поле планов по ограничению оборота валюты, отметил управляющий по стратегическому маркетингу Промсвязьбанка Андрей Бархота. В августе 2018 года стало известно, что Вашингтон может запретить некоторым российским банкам расчеты в американских денежных единицах. В сентябре впервые прозвучали планы российских властей по дедолларизации экономики. И хотя неоднократно отмечалось, что это коснется только компаний и не подразумевает строгого запрета, граждане отреагировали оттоком валютных вкладов из банков.

Как отметил Андрей Бархота, в III квартале россияне забрали с депозитов в валюте $900 млн, с рублевых — сумму, равную $4 млн. У всех перечисленных выше стран высокий кредитный рейтинг, то есть они выступают для россиян эталоном надежности. А переводы в пользу других физлиц — форма вывода валютных сбережений за рубеж, главным образом чтобы снизить риски потерь, полагает Андрей Бархота. По данным ЦБ, 45,9% всех переводов пришлось на доллары, 26,2% — на евро и 22,9% — на рубли.

Но есть и другие причины отправлять валюту за границу, считает аналитик ИК «Финам» Алексей Коренев. Например, в Швейцарии, Германии, Австрии, Великобритании или США у многих учатся дети или живут семьи, соответственно, там есть недвижимость, содержание которой дорожает каждый год, пояснил эксперт. При этом Кипр утрачивает роль главного ближайшего к нам офшора в связи с исключением этой страны из российского списка офшорных зон и началом обмена налоговой информацией с ней, напомнил Алексей Коренев.

Одновременно, по данным статистики, упали переводы на Украину и в Молдавию — на 48 и 15,3% соответственно. В случае с первой страной причиной стал рост напряженности между Киевом и Москвой, считает аналитик «Финама». Кроме того, у этих стран низкое кредитное качество, которое в числе прочего предполагает угрозу изъятия денег по политическим мотивам, напомнил Андрей Бархота.

Таким образом, главной причиной перечислять деньги за рубеж остается желание защитить капиталы. Выбирая страну, гражданин, очевидно, рассчитывает, что там они будут в большей безопасности, отметил Алексей Коренев. При этом, по статистике ЦБ, средний размер перевода сократился на 14,7%, до $197, а отдельно в страны дальнего зарубежья — на 24,1%, до $176. По мнению Андрея Бархоты, это говорит о том, что процесс вывода валютных сбережений охватил более широкие слои населения.

Татьяна ГЛАДЫШЕВА

