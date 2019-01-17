17.01.2019 08:50 678

Компания Veeam Software, занимающаяся разработкой программного обеспечения для управления данными и резервного копирования, привлекла инвестиции в размере $500 млн венчурного фонда Insight Venture Partners и Канадского Пенсионного Фонда.

Veeam — один из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения для резервного копирования виртуальных машин и мониторинга виртуальных сред на базе платформ VMware и Hyper-V. Корпоративные клиенты используют это ПО для экономного расходования вычислительных ресурсов и оптимизации скорости выполнения операций. Выручка Veeam Software в 2018 году составит около $1 млрд, по данным компании.

Veeam Software была основана в 2006 году предпринимателями с российскими корнями Ратмиром Тимашевым и Андреем Бароновым (по оценке Forbes, состояние каждого из них в 2018 году составляло $950 млн).

Несмотря на то, что штаб-квартира компании находится в городе Бар (Швейцария), российский рынок продолжает оставаться важным для компании.В России Veeam Software ведет полноценный бизнес — на него приходится 2,5% выручки компании. В Санкт-Петербурге у нее один из крупнейших R&D-центров, а среди клиентов заявлены МТС, «Мегафон», МФТИ, «ОТП Банк» и другие организации.

Согласно заявлению компании, инвестиции будут использованы для дальнейшего роста компании, в том числе развития продуктового портфолио и выхода на новые рынки, а также M&A-сделок с компаниями, которые ускорят экспансию Veeam на смежные рынки.

Помимо финансирования Insight Venture Partners, Veeam Software получил помощь Insight Onsite (внутреннего бизнес-подразделения Insight Venture Partners) для дальнейшей экспансии своего бизнеса.

Екатерина КИНЯКИНА, Forbes Staff

