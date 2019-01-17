17.01.2019 09:20 755

Российские власти планируют перейти на проактивную модель оказания соцуслуг. После проведения реформы любой гражданин России сведения о всех полагающихся ему мерах государственной поддержки сможет получить в режиме «единого окна». Необходимая для этого работа с информационными системами Роструда, Пенсионного фонда (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) уже началась, сообщил «Известиям» заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Скляр.

Предстоящие изменения отражены в плане мероприятий по повышению эффективности предоставления мер социальной защиты и оптимизации работы Минтруда, Роструда, ПФР, ФСС и учреждений медико-социальной экспертизы. Документ подписан вице-премьером Татьяной Голиковой. Согласно ему, в конце года должна заработать система информирования граждан о доступных им мерах соцподдержки в зависимости от жизненных событий. Например, это может быть рождение первого, второго, третьего и последующих детей, достижение пенсионного возраста, пояснил Алексей Скляр. Информацию о доступных пособиях и других мерах поддержки гражданин сможет получить удобным для него способом: на портале госуслуг, по телефону или лично при посещении многофункционального центра (МФЦ), отделения ПФР, ФСС или бюро МСЭ. Телефонная линия, по плану, заработает с 2020 года. План-график по переводу соцфондов в режим «единого окна» должен быть утвержден в январе–марте 2021 года.

Переход на новую систему связан с тем, что граждане имеющие право на получение господдержки редко пользуются ею. Сегодня за всеми видами государственной социальной помощи обращаются только около 20% малоимущих граждан, сообщила на Гайдаровском форуме вице-премьер Татьяна Голикова. В 2017 году ее получили только 4 млн человек, в то время как малоимущими считаются 19,2 млн.

Оптимизация использования информационных систем ведомств также облегчит подачу документов, рассказал Алексей Скляр.

— Например, человеку нужно оформить ежемесячные денежные выплаты в связи с инвалидностью в ПФР. В пакете необходимых документов — справка об инвалидности. Фонд будет использовать данные МСЭ, а значит, справку с гражданина можно не требовать, — объяснил замминистра.

Год назад Татьяна Голикова заявляла о планах по объединению ФСС, ПФР и фонда ОМС. По словам Алексея Скляра, нынешняя работа не зависит от реализации того проекта.

Работа ПФР, ФСС и бюро МСЭ часто бывает взаимосвязана, пояснил «Известиям» член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов. Так, ФСС оплачивает больничные листы, МСЭ определяет степень нетрудоспособности, ПФР выплачивает досрочные пенсии. Оптимизация информационных систем упростит их работу и сделает госуслуги доступнее для граждан, говорит Александр Сафонов.

Проблема с осведомленностью о полагающихся услугах особенно остро стоит в случае с гражданами пожилого возраста, отметил директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Андрей Покида.

— Однако в новой системе человеку необходимо будет подать запрос — в электронной форме, по телефону или лично — о том, что его интересуют меры господдержки. В идеале же государство должно само оповещать граждан по телефону или почте, — считает эксперт.

Объединение функционала ПФР, ФСС и бюро МСЭ можно считать первым шагом реформы, в свою очередь, полагает руководитель Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков. Вероятно, ФОМС пока не подключен к ней из-за принципиальных отличий ведомственных инфосистем, считает он.

— Оптимизация работы программ ПФР, ФСС и бюро МСЭ позволит ускорить сам процесс оказания госуслуг. Однако насколько, пока оценить проблематично. Сейчас, например, срок оформления пенсии может составлять до трех с лишним месяцев, это допускает закон «О страховых пенсиях», — пояснил Николай Калмыков.

Ранее «Известия» рассказывали, что многодетные родители часто не осведомлены о положенных им льготах. Треть семей не знают, что могут раз в месяц бесплатно посещать музеи, парки и выставки. Каждая пятая — не в курсе, что их детям положена бесплатная школьная форма, а в каждой седьмой — не слышали о возможности получения бесплатных лекарств для детей до шести лет.

Анна ИВУШКИНА