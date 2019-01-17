17.01.2019 09:40 915

После вступления в силу указания Центробанка о расширении тарифного коридора по ОСАГО, а также изменении коэффициентов обязательная автогражданка подешевела. Но не везде и не для всех. "Российская газета" выяснила, где и как изменилась стоимость полисов.

Напомним, что 9 января вступило в силу указание Центробанка, согласно которому расширился тарифный коридор на ОСАГО. Напомним, что стоимость полиса ОСАГО состоит из базового тарифа, умноженного на коэффициенты. Коэффициенты бывают разные. Есть коэффициент по возрасту и стажу водителя. Теперь он тоже изменен, и в нем появилось 58 значений вместо 4. Причем вместе с увеличивающими значениями появились и понижающие, которые распространяются на возрастных и опытных водителей. Они распространяются на водителей от 35 лет со стажем управления более 3 лет.

Есть коэффициент по аварийности — так называемый бонус-малус. Есть коэффициенты по территориальному использованию транспорта, а также по мощности двигателя.

Коэффициенты Центробанк устанавливает жестко. А вот страховщик базовый тариф может назначать в пределах того коридора, который установил Банк России.

И этот коридор теперь расширился. Диапазон базового тарифа составит от 2746 до 4942 рублей. Тогда как раньше коридор был в границах от 3234 до 4118 рублей. То есть страховщики могут сами устанавливать базовый тариф в зависимости от убыточности того или иного региона, но в установленных пределах.

Напомним, что согласно данным РСА за 9 месяцев прошлого года, наиболее убыточным регионом была Республика Северная Осетия — Алания. Если средний уровень выплат от собранных премий по России составил 84 процента, то в этой республике он перевалил за 262 процента.

Однако, как выяснилось, урегулировать этот вопрос с помощью цен на полис ОСАГО страховщики не спешат.

В то же время Москва всегда была и остается профицитным регионом. Здесь страховщикам работать выгодно и приятно. Однако именно в столице понижать тариф спешат не все страховые компании.

А в Челябинске стоимость полиса ОСАГО самая высокая в стране. Это стало итогом деятельности мошенников от автострахования. В итоге в регионе самый высокий коэффициент по территориальному использованию автомобиля. А стоимость страховки для многих автовладельцев становится попросту запретительной. Но сейчас регион перестал быть в опасной убыточной зоне. Однако коэффициент остался прежним, а страховщики не спешат снижать в нем тарифную ставку. В итоге полис ОСАГО по-прежнему остается крайне дорогим.

Как сообщили в "Военно-страховой компании", они снизили тарифы для физических лиц на 10 процентов в шести регионах. А именно в Тульской, Костромской, Вологодской областях, Удмуртской Республике, Пермском крае, Республике Коми, где, по оценкам компании, наиболее благоприятная ситуация с убыточностью. В остальных регионах базовые ставки "ВСК" не изменяла.

Компания "СОГАЗ" изменила тарифы практически во всех регионах. В Москве и Санкт-Петербурге, как в самых безубыточных городах, тарифы были снижены. Точно так же компания поступила еще примерно в 30 регионах.

Как сообщил корреспонденту "РГ" заместитель генерального директора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов, было бы благоразумно дать страховщикам возможность изменять тарифы для каждого клиента индивидуально. Но чтобы добиться такой возможности, должен пройти ряд реформ в сфере страхования. По легковым автомобилям физлиц в 34 регионах у "РЕСО" остались прежние ставки тарифов (в том числе и в малых городах вне административных центров этих регионов). В столицах, а также в Московской и Ленинградской областях и еще в 25 регионах тарифы не менялись.

Руководитель внешних коммуникаций "АльфаСтрахование" Юрий Нехайчук сообщил, что в Северной Осетии в конце 2018 года средний полис стоил 4537 рублей, в начале января он вырос до 4747 рублей, а сейчас цена составляет 800 рублей.

- За счет изменения базового тарифа и коэффициента "возраст/стаж" до конца года уже на 70 территориях РФ произойдет сокращение средней итоговой премии для клиентов, — говорит Денис Макаров, руководитель управления методологии обязательных видов страхования АО "АльфаСтрахование".

В Челябинске стоимость полиса выросла с 6968 до 7200 рублей. В среднем по стране цена страхового полиса поднялась с 5916 до 6189 рублей.

Пресс-служба компании "Ингосстрах" сообщила, что с 11 января уже снижен тариф в Мурманской области. Теперь тариф для физлиц в этом регионе составит 3750 рублей. Ранее он был 4118 рублей.

За счет изменения базового тарифа и коэффициента "возраст — стаж" до конца года уже на 70 территориях РФ произойдет сокращение стоимости полиса

Запланировано снижение тарифа еще в 4 городах: Санкт-Петербурге, Красноярске, Тюмени и Перми. Этот список неокончательный и будет дополняться.

- Мурманская область относится к категории "токсичных" в системе ОСАГО и имеет самый большой территориальный коэффициент, вследствие чего стоимость полиса для страхователей бывает очень высокой. К примеру, средняя премия по ОСАГО для 18-летнего мурманчанина составляет около 25 тысяч рублей, — комментирует директор филиала "Ингосстраха" в Мурманской области Михаил Кондратцев.

Понятно, что страховщики опасаются сейчас поднимать цены даже в сильно убыточных регионах. Ведь найдется конкурент, который будет там же предлагать более выгодные контракты. Кроме того, они опасаются, что при очень высокой стоимости обязательной страховки водителям просто будет выгоднее приобретать поддельные полисы, чтобы получить право на управление автомобилем.

Владимир БАРШЕВ, Екатерина КОПЫТКОВА



Собкоры "РГ" передают

Иваново

В качестве эксперимента зашла на сайт онлайн-калькуляции стоимости полисов и внесла данные о своем авто, водительском классе и стаже езды. При регистрации авто в Костромской области предельная расчетная стоимость полиса для водителя с десятилетним стажем и максимальным коэффициентом бонус-малус оказалась 4811 рублей. При виртуальном "переезде" автовладельца во Владимир стоимость полиса выросла до 5921 рубля. Для Ивановской области тот же самый полис получился самым дорогим — 6661 рубль.

По данным страховщиков, Ивановская область входит в число "токсичных" регионов, где велик процент мошеннических действий при подаче заявлений о страховых случаях.

Иркутск

Для юрлиц большинство компаний ввело минимальную базовую ставку.

Так, при установленной Центробанком "вилке" в 2746-4942 рубля базовый тариф для физлиц Иркутска в зависимости от компании колеблется между 3432 и максимальными 4942 рублями. Отметим, что коэффициент по территории использования транспортного средства для Иркутска составляет 1,7, для Ангарска — 1,2, для большинства иных крупных городов — 1, для прочих населенных пунктов — 0,8.

В 2018 году для легковых авто физлиц базовый тариф составлял 3432-4118 рублей.

Новосибирск

В Новосибирске тарифы ОСАГО увеличились на 15-20 процентов.

В Новосибирске часть страховых компаний уже воспользовалась законным правом увеличить ставки ОСАГО в пределах тарифного коридора, который теперь составляет 20 процентов. Часть компаний решились сразу на 20-процентное повышение базовой ставки (до 4292 рублей), другие крупнейшие игроки подняли ставку на 15 процентов от минимальных 2746 рублей.

Санкт-Петербург

В этом году в Санкт-Петербурге пока только одна компания подняла ставку до нового предельного уровня 4942 рубля. У остальных базовый тариф пока остался прежним — 4118 рублей. Но это вопрос времени. Месяц-два — и все остальные страховщики подтянутся до верхней планки. В Северной столице 90 процентов компаний всегда работают по максимально возможному базовому тарифу.

Подготовили Анна СКУДАЕВА, Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА, Нина РУЗАНОВА, Евгения ЦИНКЛЕР