17.01.2019 10:10 851

Верховный суд (ВС) подтвердил незаконность заключения кредиторами соглашений при оформлении ссуды, позволяющих увеличить частоту взаимодействия с должниками. Такие соглашения позволяли обойти требования закона о взыскании долгов физлиц при возврате просроченной задолженности. Теперь эксперты ожидают массовых жалоб от заемщиков, заключивших подобные договоры, а также осложнений в работе взыскателей.

Определением ВС подтверждена незаконность заключения кредиторами соглашений, заранее устанавливающих частоту взаимодействия с должником, при заключении договора потребительского кредита или займа. Рассматривая кассационную жалобу коллекторского агентства «Финколлект» (входит в ГК Eqvanta) на постановления судов нижестоящих инстанций о привлечении к административной ответственности, ВС пришел к выводу, что они являются обоснованными. В определении ВС указывается, что суды правомерно отклонили ссылку «Финколлекта» на заключенное «соглашение об иной частоте взаимодействия с должником (является условием договора займа), посчитав, что данное условие ущемляет права потребителя по сравнению с правилами, установленными 230-ФЗ».

230-ФЗ четко ограничивает частоту взаимодействия при взыскании задолженности.

Но закон позволяет должнику и кредитору, заключить соглашение, устанавливающее частоту взаимодействия по усмотрению кредитора, но не на этапе выдачи займа, а уже после возникновения просрочки.

Кредиторы, впрочем, уверены, что не ущемляют права заемщиков. «При заключении таких соглашений мы руководствуемся прежде всего соблюдением баланса между интересами заемщика и кредитора, ни в коем случае не допускаем ущемления прав своих клиентов и превышения рекомендуемой регулятором частоты взаимодействия с ними»,— уверили в Тинькофф-банке.

Но ЦБ — регулятор кредитных организаций и ФССП — регулятор взыскателей не могли прийти к консенсусу по данному вопросу (см. "Ъ" от 2 февраля 2018 года ).

Определение ВС фактически поставило точку в споре. В пресс-службе ГК Eqvanta сообщили "Ъ", что ожидали такой реакции ВС, поэтому еще в конце октября прекратили использование подобных соглашений. «Тем самым мы выполнили наши изначальные договоренности с ФССП о наработке правоприменительной практики по соглашениям,— добавили там.— Мы уважаем решение Верховного суда и сейчас рассматриваем возможность обращения в Конституционный суд для финального устранения правовых коллизий».

В ЦБ сообщили, что подходы, изложенные в определении ВС, будут учитываться им при оценке деятельности поднадзорных организаций.

«Ранее судебная практика по указанному вопросу складывалась противоречиво и не давала однозначного ответа относительно возможности заключения соглашения о частоте взаимодействия на этапе подписания договора,— добавили там.— Определение ВС о непринятии кассационной жалобы позволяет более четко формировать позицию по данному вопросу и обеспечивает дополнительный механизм защиты потребителя». В ФССП пояснили, что при заключении договоров займа заемщик не является должником в смысле, придаваемом этому термину профильным законом. «Таким образом, соглашение, предусматривающее частоту взаимодействия с должником по инициативе кредитора, отличную от предусмотренной данным законом, может быть заключено только после возникновения просроченной задолженности»,— подчеркнули там.

Эксперты отмечают, что данное решение ВС ляжет в основу дальнейшей судебной практики. По словам партнера юридической компании НАФКО Ирины Мостовой, в дальнейшем при рассмотрении вопросов, связанных с законностью получения коллекторами дополнительных рычагов воздействия на заемщиков, допустивших просрочку, суды получат возможность опираться на решение ВС. «Уже заключенные соглашения, в которых прописан особый порядок взаимодействия с должником, теперь точно можно назвать незаконными,— говорит гендиректор "Юридического бюро № 1" Юлия Комбарова.— Данное решение может спровоцировать массовые жалобы граждан, согласившихся на подписание подобных соглашений и получающих звонки чаще установленной законом нормы, и негативно скажется на коллекторских сборах, так как в несколько раз уменьшит психологическое давление на должников». Уравнивание правил игры создаст проблемы только для тех, кто в оценке регуляторных рисков исходит не из требований к деятельности по существу, а по формальным признакам применимости наказания, не согласен президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» Эльман Мехтиев.

Светлана САМУСЕВА