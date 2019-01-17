17.01.2019 10:40 801

Рубль показывает умеренное снижение в паре с долларом утром четверга после роста на одномесячные максимумы после успешного размещения Минфином крупного объема ОФЗ, и против него — текущая отрицательная динамика ЕМ-валют и нефти.

По мнению Дмитрия Полевого из РФПИ, текущая ситуация на внешних рынках может несколько приостановить рост рубля, "но потенциал его дальнейшего укрепления сохраняется".

К 10.50 МСК рубль теряет 0,2 процента в паре с долларом расчетами "завтра", котировки — вблизи 66,48 за доллар. Накануне же было достигнуто значение 66,25 впервые с середины декабря.

"Если смотреть на техническую картину, то пара доллар/рубль пробила вниз линии 50- и 100-дневных скользящих средних, а 200-дневная средняя находится на уровне 64,96 рубля за доллар, и дойти до нее рублю по силам", — сказал Полевой.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" сейчас вблизи уровня 75,65, и здесь рубль чуть дешевле уровней предыдущего закрытия.

Сырьевые и развивающиеся валюты показывают против доллара США снижение из-за опасений в отношении экономики Китая после того, как Пекин продолжил вливать ликвидность на внутренний рынок, дабы избежать денежного кризиса.

Доллар также дорожает и против евро, котировки пары евро/доллар вблизи $1,1383.

Нефтяные котировки снижаются в четверг на фоне приближения добычи в США к новому рекорду на уровне 12 миллионов баррелей в сутки и опасений об ослаблении спроса.

Марка Brent теряет в цене с начала дня более полпроцента стоимости, и баррель сейчас оценивается в $60,79.

Российский Минфин в среду продал весь объем заявленных ОФЗ, на 35,1 миллиарда рублей, и такая сумма была продана впервые за полгода, причем без премии к рынку. Спрос существенно превысил предложение, составив суммарно по трем размещавшимся бумагам 88,3 миллиарда. Спрос на российские госбумаги была накануне один из основных факторов укрепления рубля.

Формально негативным же фактором остается покупка валюты Центробанком в рамках бюджетного правила.

С 15 января российский Центробанк возобновил приостановленную в августе покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, и до 6 февраля будет проводить подобные операции на 15,6 миллиарда рублей в день, а в итоге за неполный месяц может купить около $4 миллиардов.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ