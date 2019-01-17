17.01.2019 10:50 838

Банки начали повышать ставки по кредитам и депозитам не из-за решения Банка России по росту ключевой ставки. Об этом заявил директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов, выступая на сессии Гайдаровского форума «Инфляционное таргетирование в России: тест на устойчивость», передает корреспондент РБК.

«Распространено широко мнение, что после повышения Банком России ставки в сентябре стали расти все остальные процентные ставки в российский экономике. Я категорически не согласен с тем, что это стало происходить только после повышения ключевой ставки Банка России», — сказал Морозов.

По его словам, доходность ОФЗ начала расти еще с весны 2018 года, а тогда ЦБ перестал менять ставку. «Вслед за повышением доходности ОФЗ, но с определенным лагом, начали расти ставки по долгосрочным кредитам от года и выше. И это произошло еще до сентябрьского решения Банка России по повышению ставки. Поэтому нельзя говорить, что Банк России повысил ставки и поэтому другие ставки начали расти», — считает Морозов.

«Как это работает и почему именно такая связь наблюдается? Банки формируют так называемую трансфертную кривую — это стоимость их ресурсов, то есть ставка привлечения и ставка размещения ресурсов. Основа трансфертной кривой на коротких временных интервалах до года — это ставка денежного рынка, на интервалах от года и выше это либо доходность ОФЗ, либо определенные деривативы, процентные свопы и так далее. Большинство банков используют, насколько я знаю, именно доходность ОФЗ. Поэтому когда доходность государственных ценных бумаг растет, это означает, что для банков бенчмарк, основа для стоимости их ресурсов тоже растет. И исходя из этого они и повышают ставки по привлекаемым ресурсам депозитов, и повышают ставки по размещаемым ресурсам, то есть по кредитам. Банк России напрямую на ставки ОФЗ не влияет, но косвенное влияние есть».

Однако «это влияние совсем не то, которого можно ожидать», подчеркнул Морозов.«Доходность по ОФЗ в результате сентябрьского решения Банка России снизилась. Почему она снизилась? Потому что и решение Банка России, и накануне еще было решение Банка Турции, который сильно повысил свои ключевые ставки, стабилизировало рынки в России и в мире. На фоне этой общей стабилизации произошло снижение доходности [государственных] ценных бумаг. В результате, рискну утверждать, что если бы этого решения не было, то доходность ОФЗ могла измениться в другую сторону, то есть повыситься. И если бы это произошло, то без решения Банка России в сентябре мы могли бы иметь ситуацию, когда кредитные ставки выросли бы еще сильнее», — полагает директор департамента ЦБ.

По его словам, нельзя однозначно связывать конкретное решение Банка России по повышению или снижению ставки с повышением или снижением длинных ставок в экономике, в том числе кредитных и депозитных ставок.

«Все гораздо более сложно, и рискну утверждать, что в целом и сентябрьское и декабрьское решение Банка России способствовали путем снижения рисков для финансовой стабильности (а это тоже должно быть частью анализа издержек и выгоды денежно-кредитной политики) способствовали стабилизации ситуации на финансовых рынках и соответственно сыграли в плюс и для экономики в целом», — отметил Морозов.

В декабре 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 6,5 п.п. — до 17% годовых, с начала 2015 года уровень ставки начал постепенно снижаться, опустившись в марте 2018 года до отметки 7,25% годовых. На фоне снижения ключевой ставки ЦБ коммерческие банки постепенно опускали процентные ставки по кредитам и депозитам. В июне 2018 года максимальная процентная ставка по вкладам в десяти самых «депозитных» банках опустилась до 6,052%. Одновременно опускались и ставки по кредитам, в том числе ипотечным. К осени 2018 года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума в 9,41% годовых. В майском указе президента России Владимира Путина перед правительством была поставлена задача обеспечить к 2024 году россиян ипотечными кредитами по ставке ниже 8% годовых.

Однако в сентябре 2018 года ЦБ повысил свою ключевую ставку до 7,5%, а в декабре — до 7,75% годовых, за чем последовало повышение ставок коммерческих банков по кредитам и депозитам. С 1 января 2019 года ВТБ повысил ставки по ипотеке на 0,6 п.п., с 14 января ставки по ипотечным кредитам на 1-1,2 п.п. повысил Сбербанк.

По итогам первой декады января 2019 года средняя максимальная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, достигла уровня 7,529% годовых. Отметку 7,5% ставка превысила впервые почти за полтора года: в предыдущий раз выше этой отметки она поднималась по итогам второй декады августа 2017 года.

Антон ФЕЙНБЕРГ, Евгений КАЛЮКОВ