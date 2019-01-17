ЦБР: к 2020 году инфляция должна замедлиться до 4%

Инфляция в РФ к 2020 году должна замедлиться до 4 процентов, сказал в четверг глава департамента исследований и прогнозирования ЦБР Александр Морозов.

"Я готов утверждать, что инфляцию 4 процента мы снова увидим в следующем году", — сказал на брифинге Морозов.

Инфляция за 2018 год составила 4,3 процента и вышла за рамки последнего прогноза Центробанка 3,8-4,2 процента.

По данным Росстата, потребительские цены в РФ с начала января 2019 года повысились на 0,7 процента, а в годовом выражении, по оценкам аналитиков, инфляция могла превысить 4,7 процента.

ЦБР ожидает, что инфляция в годовом выражении достигнет 5,5-6,0 процента в первом квартале 2019 года, затем будет снижаться и к концу текущего года составит 5,0-5,5 процента.

Андрей ОСТРОУХ, текст Антона КОЛОДЯЖНОГО. Редактировала Анастасия ТЕТЕРЕВЛЕВА