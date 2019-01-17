17.01.2019 13:30 986

На краудлендинговую платформу Сбербанка смогут выходить представители малого и микробизнеса с уже работающими проектами. Целью создания подобной платформы стало стремление упростить для них процесс привлечения средств, рассказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РБК.

Попов подтвердил, что краудлендинговая платформа будет ориентирована на выдачу займов частных лиц компаниям (p2b). «Как известно, не каждая компания малого и микробизнеса может получить банковское финансирование. Создание площадки должно упростить процесс и перспективы получения заемных средств компаниями данного сегмента», — пояснил он.

Платформа, по его словам, будет в первую очередь информационным посредником между инвесторами и заемщиками. «Это означает, что инвесторы принимают решение об инвестировании на основании собственного независимого мнения. Платформа даст возможность инвестировать в индивидуальные займы, сформировав, таким образом, портфель в зависимости от своего аппетита к риску», — сообщил Попов. Гарантией инвесторов, отметил Попов, может стать фактор саморегуляции рынка: если у заемщика будет сомнительная история или бизнес-модель, собрать средства ему будет сложно.

Попов не стал называть точную сумму предполагаемых инвестиций в проект. Вместе с тем он рассказал, что клиенты Сбербанка смогут выходить на платформу с минимальной суммой инвестирования в 5 тыс. руб. «Планируемая доходность инвесторов от краудинвестинга предполагается выше, чем средняя доходность по депозитам», — отметил он. Накануне первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что доступ к платформе можно будет получить через приложение «Сбербанк Онлайн».

Сам Сбербанк будет получать доход в виде комиссии за оказание инвестиционных услуг заемщику. В будущем на платформе могут появиться и иные услуги.

О планах Сбербанка выйти на рынок краудлендинга в начале 2018 года сообщал Reuters. Накануне, в ходе Гайдаровского форума, информацию о запуске краудлендинговой платформы подтвердил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.

В России уже действует несколько p2b платформ. В их числе — площадка Penenza (согласно данным на сайте компании, в 2017 году через нее были предоставлены займы на сумму в 9 млрд руб.). В 2015 году платформу для кредитования малого бизнеса под названием «Поток» запустил Альфа-банк. Еще один крупный игрок на рынке краудлендинга — краудинвестинговая площадка StartTrack, созданная Фондом развития интернет-инициатив. Ее оборот в 2017 году превысил 800 млн руб.

Екатерина ЛИТОВА, Георгий ТАДТАЕВ