17.01.2019 15:30 874

Выступление премьер-министра Дмитрия Медведева стало главным событием Гайдаровского форума в этом году. Глава правительства объявил о том, что с бизнеса, наконец, снимут лишние административные требования, а также заявил, что настало время обновить методологию расчета ВВП. «В определенном тупике находится даже статистика. Все задаются вопросами, как теперь правильно считать валовый внутренний продукт. И вообще, надо ли его считать или пора отказаться от этого показателя, чтобы адекватно отразить состояние экономики», — сказал премьер-министр.

Вопрос о том, что есть расчет ВВП — зло или благо — претендует на тему докторской диссертации. Forbes же попросил экономистов и аналитиков максимально кратко ответить на вопрос, не пора ли отказаться от расчетов этого показателя и можно ли его чем-нибудь заменить.

Станислав Мурашов, макроаналитик Райффайзенбанка:

Претензии к ВВП как к показателю, призванному измерять экономическую динамику, сводятся в основном к тому, что он не учитывает качественные изменения — например, неравенство, неявные издержки, связанные с ростом, удовлетворенность жизнью и так далее. В этой связи критики обычно говорят о том, что из-за таких недостатков некорректно ставить целью ускорение темпов экономического роста (измеренных как рост ВВП).

В макроэкономических моделях общего равновесия главной целью ставится не ускорение ВВП, а максимально возможное увеличение некой абстрактной «полезности» общества. И, наверное, этот способ самый правильный, однако ключевая проблема состоит в том, что эту полезность нельзя измерить или оценить так же просто и понятно, как ВВП. Кроме того, у ВВП есть и другие достоинства. Так, ВВП часто используется как «общий знаменатель»: он показывает объем экономики и с ним легко соотносить другие показатели (например, госдолга и дефицита бюджета). Кроме того, методология ВВП гармонизирована во всем мире и все к ней привыкли. Наконец, ВВП хотя и обладает недостатками, но по сравнению с альтернативными показателями (которые вполне могут предполагать, например, опросы населения) его проще посчитать.

В целом, от расчета ВВП отказываться не стоит, нужно лишь обновлять его методологию в соответствии с реалиями (что, собственно, и делает МВФ, внося коррективы в СНС). А для измерения качественных показателей экономики можно дополнительно ввести еще ряд индикаторов и использовать их наряду с ВВП.

Александр Лосев, генеральный директор «УК Спутник — Управление капиталом»:

Я согласен, что измерять ВВП в денежном выражении некорректно. Разные подходы в оценке стоимости промышленных продуктов, труда, ресурсов, энергии и услуг искажают истинную картину. Если провести аналогию, то это как сравнивать стоимость работы юриста или дантиста в США и в Индии, все равно что сравнивать килобайт с килограммом.

Дмитрий Медведев прав, что от расчета ВВП в денежном эквиваленте надо уходить и оценивать экономику в абсолютных величинах. Если мы откажемся от расчета ВВП по денежным эквивалентам всех компонентов в цепочке и перейдем к качественной оценке совокупного конечного продукта, то российская экономика от этого только выиграет. Многие исследователи, кстати, считают, что переход на денежную оценку продукта в начале 1970-х годов (реформа Косыгина-Либермана) как раз и заложил бомбу под экономику Советского Союза.

Антон Табах, главный экономист «Эксперт РА»:



ВВП хорош для оценок промышленности, но из-за особенностей постиндустриальной экономики этот индикатор не столь однозначен. Это вполне осознавали еще придумавшие ВВП и методику его расчета Кузнец и Самуэльсон. Проблема в том, что пока не придумано ничего лучше для сравнения экономической динамики между периодами или странами.

Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал»:

Конечно, размер ВВП и даже его рост ничего не скажут вам сами по себе об уровне бедности, экономической эффективности, находится ли экономика в предкризисном состоянии или же в стадии здорового циклического роста, уровне жизни или удовлетворенности им населения. Для этого есть другие показатели, но из этого логически не следует ненужности расчета ВВП.

Вообще очень странно слышать от главы правительства предложения не рассчитывать ВВП. Не публиковать — это еще понятно, но вот без его расчета или оценки (ну или какого-то очень близкого аналога), боюсь, обойтись не получится. Нужно просто вспомнить, что показывает ВВП. Это совокупная создаваемая добавленная стоимость в экономике, которая конвертируется в заработные платы, прибыли и, что важно для правительства, налоги. Грубо говоря, если мы не знаем хотя бы приблизительно размер ВВП, то как-то непонятно, как оценивать тот объем ресурсов, на который может рассчитывать правительство для своих задач (оборона, образование, социалка, пенсии и т.п.) при адекватном уровне налоговой нагрузки на экономику.

Основная проблема в том, что показатель ВВП зачастую используется и трактуется намного шире, чем должно быть. К тому же есть ряд тонкостей в расчетах того же реального ВВП, с оценкой теневого сектора, вклада неторгуемых отраслей, например, производства товаров для личного потребления… Поэтому неудивительно, что этот показатель часто критикуют за неточность и неадекватность. Но все равно от него невозможно отказаться в целом ряде чисто прикладных задач.

Кирилл Тремасов, директор аналитического департамента Локо-Инвест:

Статистика нужна для выработки правильных управленческих решений. Если вы собираетесь ускорять экономику, то как вы будете контролировать выполнение этой задачи, если не считаете ВВП? И как тогда «догонять и перегонять», входить в пятерку крупнейших экономик?

Хотя я конечно допускаю, что правительство может обойтись без этих цифр. Но для иностранных инвесторов манипуляции со статистикой будут означать снижение прозрачности и, соответственно, падение доверия, снижение кредитных рейтингов.

Да и о потомках надо подумать. Ученые самыми изощренными методами пытаются установить, какими темпами росла экономика 200-300-500 лет назад, когда еще не было статистики. А мы тут своими руками хотим сделать дыру в ряду данных.

Одним словом, это настолько абсурдное предложение, что всерьез обсуждать его невозможно. Думаю, что Медведев имел ввиду что-то другое, нежели отказ от расчета ВВП. То, что могут подкорректировать саму методику с целью «увеличения» объема российской экономики, допускаю.

Владимир Тихомиров, главный экономист BCS Global Markets:

Вычислять, конечно, нужно. Действительно, вопрос о методике расчета ВВП является довольно острым — и не только в России. Это связано с изменением структуры современной экономики, когда многие новые отрасли плохо отражаются в традиционной системе учета, хотя их роль и значение быстро растут. Однако этот вопрос имеет международный характер. Односторонний же отказ от расчета ВВП будет выглядеть по меньшей мере странно.

Максим Тимошенко, CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт»:

Показатель ВВП не идеален и подвергается справедливой критике. Однако сам показатель и особенно темп его роста не только является общепринятым индикатором развития экономики страны, но и позволяет сравнивать экономическое развитие государств между собой, поэтому отказаться от его использования на сегодняшний день представляется невозможным.