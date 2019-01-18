18.01.2019 08:40 683

Из почти тысячи проектов, поступивших на рассмотрение так называемой рабочей группы под председательством Силуанова–Шохина (возникла после появления «списка Белоусова»), больше дюжины находятся в высокой стадии готовности. В первом квартале ожидается заключение инвестиционных соглашений по ним, рассказал «Известиям» сопредседатель рабочей группы, глава РСПП Александр Шохин. Общая сумма проектов — 906,3 млрд рублей (перечень из 13 позиций есть у «Известий»). Самый дорогой из них — строительство ВСМ «Москва–Казань–Екатеринбург» с организацией движения от Москвы до Нижнего Новгорода (621,6 млрд рублей). Также среди проектов — создание системы спутниковой связи и вещания на 58,8 млрд рублей и реконструкция дороги М-1 «Беларусь» на 57,4 млрд рублей. По словам Александра Шохина, осталось только согласовать условия их реализации.

Главные траты

Глава РСПП рассказал «Известиям», что «в высокой стадии готовности находятся больше дюжины проектов».

— По ним уже в первом квартале ожидается заключение инвестиционных соглашений между бизнесом и госструктурами, если удастся согласовать условия реализации этих проектов, — заявил Александр Шохин. — Главное — это договориться о стабильности этих условий и конкретных формах поддержки инвесторов.

Список из 13 позиций есть у «Известий». Однако в пресс-службе Минфина «Известиям» не подтвердили наличие такого перечня.

— Информация о том, что рабочей группой отобраны 13 приведенных вами проектов с обязательством заключить по каждому из них инвестиционные соглашения в первом квартале 2019 года не соответствует действительности, — рассказали в Минфине.

Впрочем, и Александр Шохин отметил, что окончательного решения по подписанию этих проектов нет. Согласно списку, общий объем инвестиций в 13 проектов — 906,3 млрд рублей. Львиная доля этой суммы приходится на строительство высокоскоростной магистрали «Москва–Казань–Екатеринбург» с организацией движения до Нижнего Новгорода. Стоимость проекта — 621,6 млрд рублей.

При этом в конце декабря 2018 года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что скептически относится к строительству этой магистрали и не видит в ней экономического смысла. В пресс-службе РЖД «Известиям» передали слова первого заместителя генерального директора РЖД Александра Мишарина о том, что инвесторы и бизнес уже готовы к реализации этого проекта.

— В рамках инициативы РСПП по привлечению крупного бизнеса к инвестированию в российские проекты ВСМ «Москва–Казань» также определен как один из наиболее проработанных и перспективных, — сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на Александра Мишарина.

Также, согласно списку, планируется направить 58,8 млрд рублей на создание системы спутниковой связи и вещания с использованием аппаратов на высокоэллиптических орбитах («Экспресс-РВ»). 13,1 млрд рублей — на цифровой путь «Европа–Россия–Азия» и еще 7,8 млрд рублей — на цифровую инфраструктуру Северного морского пути.

— Действительно, все три проекта будут реализовываться при нашем участии, — подтвердили «Известиям» в пресс-службе Минкомсвязи. — Первый проект, подразумевающий выведение на орбиту четырех спутников, будет непосредственно осуществлять подведомственное Россвязи ФГУП «Космическая связь» (ГП КС). Оператором двух других проектов выступит «Ростелеком», но при нашей поддержке.

Представитель ведомства добавил, что министерство действительно представляло эти проекты в группу Силуанова–Шохина.

Кроме Минкомсвязи операторами проектов со стороны государства значатся Минтранс, правительство Москвы и Росатом. В их пресс-службах не смогли оперативно прокомментировать «Известиям», достаточны ли инвестиции, а также кто станет исполнителями проектов со стороны бизнеса.

Светофор проектов

Изначально бизнесом и властью были предложены около тысячи проектов, рассказал Александр Шохин. Из них «можно было работать» со 150 – этой группе условно был присвоен «желтый свет». И только 20–30 проектов были хорошо проработаны, отметил он. «Красный свет» получили проекты с низкой степенью проработки.

В числе «желтых» проектов, в частности, — строительство и модернизация российских участков автодорог маршрута «Европа — Западный Китай», открытие сети центров обработки данных, создание цифровизированной инновационной и индустриальной территорий развития Калининградской области, развитие устойчивого туризма Национального парка «Угра» и территории «Балтийская коса». «Красный свет», в частности, у экологического машиностроения и Центра компетенций цифровой индустрии для металлургии.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что в рамках сотрудничества бизнеса и государства целесообразнее всего реализовывать проекты, которые могут ускорить экономику в краткосрочной перспективе.

Прежде всего необходимо сфокусироваться на жилищном строительстве, полагает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. Благодаря относительно коротким срокам реализации проектов в этой области можно максимально быстро получить отдачу на вложенные средства — это и развитие промышленного комплекса по всей цепочке производства, и улучшение качества жизни российских граждан. Кроме этого, все строительные работы могут полностью выполняться на российских предприятиях с использованием природных ресурсов страны.

Помимо строительства, предпочтительными выглядят инвестиции в сферу цифровой экономики, полагает эксперт РАНХиГС Юрий Зайцев. Проекты из этой области также быстрореализуемы и также оказывают мгновенный эффект на экономику. Их дополнительный интерес в том, что, с одной стороны, государство может получить опыт бизнеса в цифровой сфере. С другой — сам бизнес может увеличить свою конкурентоспособность с помощью таких проектов.

Эксперты полагают, что крупные транспортные проекты имеют критическое значение для российской экономики, однако эффект от их реализации отложен из-за длительной реализации.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ, Инна ГРИГОРЬЕВА, Ирина ЦЫРУЛЕВА