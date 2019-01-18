18.01.2019 09:20 630

Правительство согласовало и утвердило план по трансформации делового климата в России. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил на заседании кабинета министров. Перед правительством поставлена задача по доведению доли инвестиций в основной капитал до 25% ВВП. Деньги должны пойти на модернизацию промышленности.

План по трансформации делового климата, подготовленный Минэкономразвития, направлен на снятие барьеров в предпринимательской среде. Документ включает в себя различные направления, в частности, контрольно-надзорной деятельности, таможенного администрирования, налогов, развития экспорта. И еще более 130 мероприятий, среди которых — переход на электронный документооборот, распространение системы tax free на все российские регионы и упрощение регистрации юридических лиц.

— Документ, который я только что подписал (распоряжение от 17.01.2019 № 20-р «Об утверждении плана «Трансформация делового климата». — «Известия»), направлен на то, чтобы открытие нового бизнеса не было сложным, — заявил премьер. — Этот план продолжает работу, которая проводилась в рамках дорожных карт национальной предпринимательской инициативы.

Ранее правительство подготовило ряд программ, в результате чего было упразднено свыше 50 различных избыточных процедур для бизнеса. Всё это позволило России за шесть лет подняться в рейтинге Doing business, который готовит одно из подразделений Всемирного банка, на 31-е место со 120-го.

— Теперь мы переходим на новый этап. Единый план мероприятий по деловому климату охватывает 12 направлений — от технологического присоединения к инженерным сетям, градостроительной деятельности до таможенного администрирования и завершения реформы контроля и надзора. Есть целевые показатели до 2024 года, которых необходимо достичь, — подчеркнул Дмитрий Медведев. — При этом сохраняется принцип «двух ключей». Он действовал и раньше при реализации дорожных карт и заключается в том, что каждое мероприятие считается исполненным после подтверждения достигнутого эффекта не только должностными лицами, но и со стороны бизнеса.

Также на заседании правительства был рассмотрен проект Концепции повышения эффективности бюджетных расходов на 2019–2024 годы. Он содержит 12 разделов и предусматривает шаги по совершенствованию системы государственных программ и внедрению принципов проектного управления. Помимо этого, предусматривается модернизация технологий исполнения бюджета, системы закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, а также повышение эффективности и качества оказания госуслуг в социальной сфере.

— Укрепляется стабильность бюджета, он всё меньше зависит от колебаний цен на сырьевых рынках, — отметил премьер. — Мы теперь запускаем новый этап, исходя из задач, поставленных в майском указе президента. Цель — добиться дальнейшего повышения эффективности управления деньгами государства, сконцентрировать ресурсы на актуальных направлениях, укрепить экономический рост и повысить уровень жизни людей.

Среди ключевых мер, прописанных в проекте Концепции, были названы обеспечение долгосрочной устойчивости всей бюджетной системы РФ и внедрение обзоров бюджетных расходов.

Павел ПАНОВ

