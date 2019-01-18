18.01.2019 09:50 806

Екатерина Трофимова, возглавлявшая Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) с момента его основания в 2015 году, ушла в отставку по решению совета директоров. АКРА было создано по инициативе Банка России как первое национальное рейтинговое агентство из-за недовольства политикой международных рейтинговых компаний Standard & Poor's, Fitch и Moody's после присоединения Крыма и введения западных санкций.

Совет директоров принял решение об освобождении Екатерины Трофимовой от должности на основании ее заявления, говорится в сообщении агентства. Временно исполняющим обязанности гендиректора АКРА станет управляющий директор группы структурированного финансирования Игорь Зелезецкий, который 12 лет проработал в Moody's Investors Service.

В АКРА заявили, что признают позитивные результаты, достигнутые на начальном этапе развития агентства, и вклад Трофимовой в успешную организацию агентства. «АКРА и в дальнейшем будет стремиться укреплять свою корпоративную культуру, сформированную за последние три года», — пообещал председатель совета директоров АКРА Карл Йоханссон.

«Решение об уходе не было одномоментным, я к нему пришла постепенно, осознав, что первый этап создания рейтингового агентства завершен и пришло время дать ему развиваться без моего участия», — сказала РБК Екатерина Трофимова. «Изначально планировалось создавать АКРА как институт, работа которого мало зависит от конкретных личностей, и эту задачу удалось выполнить», — отметила она, добавив, что за три года с момента основания агентства ей удалось с опережением выполнить все поставленные перед ней задачи. Трофимова пока не определилась с будущим местом работы. «Надеюсь найти работу в России, за границу уезжать не планирую», — заключила она.

Причины отставки

Отставка гендиректора связана с тем, что в руководстве АКРА возникли разногласия по поводу дальнейшего развития агентства, говорят источники РБК. Трофимова выступала за развитие нерейтинговых продуктов, считая, что необходимо наращивать их долю в общей выручке, а ряд членов совета директоров и топ-менеджмента полагали, что надо увеличить финансирование основного бизнеса — рейтингового, сказал источник РБК, знакомый с ситуацией в АКРА.

«Трофимова хотела диверсификации, а ее оппоненты — сосредоточиться на рейтинговой деятельности», — подтвердил собеседник РБК в одной из финансовых организаций. Дело в том, что рейтинги становятся не так нужны в рамках новых базельских стандартов: банки делают свои системы оценки рисков и значение рейтингов может снизиться, объясняет он.

В АКРА были проблемы с организацией работы, говорит еще один источник РБК, близкий к агентству. «Нагрузка на аналитиков после летнего исхода [агентство покинул блок банковских аналитиков во главе с Кириллом Лукашуком] возросла, а бизнес-блок ослабел после ухода Алексея Богомолова [управляющего директора]», — описывает он сложности, с которыми столкнулся основной бизнес АКРА. «А в это время вместо развития ключевых направлений силы распылялись на такие проекты, как АКРА РМ [занимается нерейтинговыми продуктами] и покупка рейтингового агентства в Словакии», — продолжает он, указывая, что у агентства не было даже своей ИТ-системы, поэтому многие процессы осуществлялись вручную.

О своих планах развивать в АКРА нерейтинговые продукты Трофимова говорила в интервью РБК весной 2018 года. Речь идет о разработке рейтинговых моделей, стресс-тестировании, проведении тренингов, подготовке исследований, разработке индексов и т.д. В долгосрочной перспективе она рассчитывала довести их долю в общей выручке до 50%, а в течение ближайших двух лет — до 15%.

Было и второе важное разногласие, указывают собеседники РБК. «Главный упрек Трофимовой со стороны совета директоров в том, что она экономила и мало тратила на развитие», — отметил еще один источник РБК, близкий к АКРА. «Уставный капитал АКРА (З млрд руб. — РБК) составляют деньги инвесторов, они лежат на депозите, и Трофимова не разрешала их тратить: агентство существует за счет процентов [с депозита] и собственной выручки», — обрисовал ситуацию источник в одной из финансовых организаций. Оппоненты экс-главы АКРА, по его словам, считают, что на развитие можно тратить и капитал агентства.

«Единственный актив — репутация»

Создание АКРА проходило в рамках масштабной реформы всей рейтинговой отрасли в России. Центробанк решил в целях регулирования опираться на кредитные рейтинги, основанные на национальной шкале. Приоритет был отдан агентствам, которые работали в России как самостоятельные юрлица и вносились в реестр российских рейтинговых агентств, а не рейтингам международных Standard & Poor's, Fitch и Moody's. Некоторое время АКРА было единственным национальным рейтинговым агентством, но затем в реестр был внесен работавший на рынке с конца 1990-х годов «Эксперт РА». Сейчас на российском рейтинговом рынке дуополия.

Реформа завершилась в июле 2017 года, когда вступила в силу норма, в соответствии с которой финансовые организации — банки, страховые компании и НПФ — могут привлекать средства Федерального казначейства и институциональных инвесторов, только если они обладают рейтингом по национальной шкале.

АКРА при этом создавалось как агентство, которое будет независимым от политических обстоятельств и влияния отдельных компаний. С этой целью структура владения агентства была размыта: его акционерами стали 27 компаний, доля каждого из них не превышает 3,8%. Трофимова, которая стояла у истоков проекта, до этого 11 лет проработала в S&P и еще несколько лет была первым вице-президентом Газпромбанка. Вскоре после назначения она говорила, что будет работать только при условии сохранения полной независимости. «У меня единственный актив — репутация. Полная независимость — это то, что я и мои коллеги выставляли как обязательное условие, и это то, что декларируют все участники этого процесса», — заявляла она.

АКРА должно было стать прибыльным бизнесом через пять лет после создания — в 2020 году, но получило первую прибыль уже в 2017 году. Выручка от профильной деятельности тогда составила 259 млн руб. Это практически столько же, сколько принес акционерный капитал на депозитах, говорила Трофимова. Итоги работы в 2018 году агентство пока не раскрывало.

«В принципе на агентство нет единственного влияющего игрока, среди его учредителей большое количество разных компаний, банков. Нельзя сказать, что хоть кто-то имеет давлеющее влияние, у всех довольно небольшая доля», — отмечает профессор финансов РЭШ Олег Шибанов. «Всем, включая Центральный банк, очень важно, чтобы аудиторы работали честно, рейтинговые агентства работали честно и вы получали независимую честную оценку», — напоминает он. По словам экономиста, АКРА выставляло даже более низкие рейтинги, чем крупнейшие иностранные агентства. «И особенно в первый год существования они получали недовольство некоторых заказчиков», — указывает эксперт.

Конфликт с ВТБ и громкие решения

Случай с ВТБ, ставший примером недовольства контрагентов АКРА, произошел зимой прошлого года. Госбанк заключил с агентством контракт на присвоение рейтинга, но после ознакомления с рейтингом и обоснованием отказался его публиковать. В ВТБ объясняли, что одновременно был заказан рейтинг у «Эксперта РА» и после изучения обоих предложений банк принял более выгодное для себя. Впоследствии глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк не устраивает методология агентства. «Они рейтингуют нас даже ниже, чем западные рейтинговые агентства, на которые мы жаловались на их политизированный подход», — говорил он, добавляя, что у АКРА довольно дорогие расценки.

АКРА было первым агентством, которое пересмотрело рейтинг «ФК Открытие», отправившегося на санацию в конце августа 2017 года, до BBB- в июле 2017 года, и указало на имевшиеся в банке проблемы. Тогда агентство заявило, что у банка слабая способность генерировать капитал, а качество активов оказывает существенное давление на его кредитоспособность.

В конце прошлого года АКРА понизила рейтинг одного из самых закредитованных российских регионов — Мордовии — до мусорного уровня B (столь низкого рейтинга нет ни у одного региона России). Кроме того, агентство со ссылкой на решения суда заявляло о ещё восьми возможных дефолтах в муниципалитетах и регионах. При этом за последние 20 лет были зафиксированы только два публичных дефолта — Новгородской области в феврале 2015 года и Московской области в декабре 2008 года.

В январе АКРА понизило кредитный рейтинг института развития Банк Дом.РФ (Ранее «Российский капитал») до BBB (RU) со стабильным прогнозом. В агентстве рейтинговое движение объяснили ухудшением оценки качества его кредитного портфеля и высокой вероятностью оказания банку экстраординарной поддержки со стороны головной структуры — «Дом.РФ». Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин критиковал решение АКРА, упрекнув агентство в том, что оно не приняло аргументов Минстроя. «Это незначительное снижение, и, конечно, ничто не помешает создать строительный банк, потому что есть поручение президента. Вопрос тут скорее к квалификации АКРА, которые после нескольких подробных встреч не приняли наши аргументы. Больше пустых встреч проводить не будем», — говорил он. В то же время рейтинг Банка «Дом.РФ» у другого агентства — «Эксперт РА» — находится на сопоставимом уровне.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ, Алина ФАДЕЕВА, Антон ФЕЙНБЕРГ