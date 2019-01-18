18.01.2019 10:10 1029

Депутаты Госдумы обещают выйти на борьбу с практикой изъятия средств с неактивных электронных кошельков в пользу оператора сервиса. Сейчас такая возможность есть у многих операторов в рамках договора оферты, и потому закону не противоречит. В работу над законодательным запретом этой практики готов включиться и ЦБ.

О намерении инициировать поправки к закону о национальной платежной системе рассказал "Ъ" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Цель — сделать невозможным изъятие средств в пользу оператора сервисов электронных кошельков в случае неактивности электронного средства платежа. В пресс-службе ЦБ "Ъ" сообщили, что, учитывая существующую практику, в случае появления законодательной инициативы по изменению действующих норм регулятор «готов рассмотреть такие предложения в целях усиления защиты прав потребителя».

Причиной беспокойства депутатов и ЦБ стали множественные жалобы владельцев электронных кошельков на списание всех средств с неактивного кошелька в пользу его оператора.

Например, анализ жалоб на Banki.ru показал, что потребители финансовых услуг жалуются на изъятие сумм от 100 до 15 тыс. руб. (максимально возможная для неперсонифицированного электронного кошелька).

Среди потерявших средства много тех, кто использовал кошелек для редких покупок в интернете,— например, расчетов за платные услуги на школьном портале.

Жалобы удалось обнаружить на кошельки «Рапида», Qiwi, «Яндекс.Деньги». Во всех трех случаях изъятие средств было предусмотрено публичной офертой, которая предусматривала изъятие средств клиента при неактивности кошелька. В Qiwi — полгода, в «Рапиде» — год, в «Яндекс.Деньги» — два года. Условие во всех трех случаях было «спрятано» между других пунктов оферты.

Причем если на «Рапиде» ссылка на оферту появлялась в процессе регистрации, то у «Яндекс.Деньги» и Qiwi-кошелька — уже на финише, когда надо придумать постоянный пароль кошелька или ввести подтверждающий код из СМС.

Несмотря на жалобы, операторы сервисов не считают данные правила нарушающими права их клиентов.

В пресс-службе Qiwi-банка на запрос "Ъ" сообщили, что «расходуют свои процессинговые мощности и несут издержки на учет и обслуживание учетных записей, которые не используются». Списание средств тут называют платой за обслуживание, которая, по мнению оператора, логична, является обычной и не противоречит законодательству. В пресс-службе «Яндекс.Деньги» отметили, что списание средств не является для клиента неожиданностью — за месяц пользователя информируют о том, что через 30 дней с его кошелька будет списана абонентская плата, избежать списания можно, переведя его в режим «активный», проведя операцию. «В момент открытия кошелька мы показываем информацию, актуальную для тех, кто только открывает кошелек, а значит, планирует им пользоваться,— отметили в пресс-службе "Яндекс.Деньги".— Все условия сервиса есть в оферте и в разделе с юридической информацией».

«Нам необходимо создать такую модель, при которой обман потребителя для финансовых организаций был бы экономически невыгоден», - Михаил Мамута, руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, 12 сентября 2018 г.

В то же время даже взимание драконовских комиссий со «спящих» кошельков не является обязательным условием использования данного средства платежа. «Мы считаем изъятие средств неактивного клиента неэтичным, хотя это и не является незаконным, у нас средства можно забрать в любой момент»,— отмечает директор по развитию WebMoney Петр Дарахвелидзе.

По словам Анатолия Аксакова, законодательно следует ограничить размер комиссий, которые не должны приводить к полной потере средств владельца кошелька.

По словам правозащитников и юристов, столь существенное условие не может быть затеряно среди множества пунктов оферты. «Необходимо продумать вопрос законодательных поправок, которые выведут существенные условия договора из рамок публичной оферты, которая меняется в одностороннем порядке,— уверена исполнительный директор проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.— Необходимо, чтобы будущий потребитель финансовой услуги четко понимал, что он подписывает». Глава АБ «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго провел аналогию с теми же потребительскими кредитами, где наиболее важные условия договора выделены так, что их невозможно не заметить. «Даже если свобода договора и позволяет операторам кошельков устанавливать любые комиссии вплоть до изъятия средств, то необходимо, чтобы потребитель о них знал,— продолжил он.— Потому положения по неактивным кошелькам необходимо вынести в отдельный договор, пусть это и будет договор присоединения, где потребитель даст свое однозначное согласие на изъятие денег в случае неактивности».

Пока же владельцам электронных кошельков остается только внимательно читать условия их использования. Банк России не обладает полномочиями по урегулированию споров, возникающих в связи с достигнутыми между потребителем финансовых услуг и финансовой организацией договоренностями и вытекающими из определенного гражданского договора условиями, отметили там.

Вероника ГОРЯЧЕВА