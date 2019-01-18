Рубль обновил одномесячные максимумы на фоне роста Brent к 62 долларам за баррель

18.01.2019 10:40 763

Рубль незначительным ростом котировок сумел обновить одномесячные максимумы на фоне дорожающей нефти, при этом сдерживающими его укрепление факторами выступают покупки валюты Центробанком и возможное нежелание рисковать перед длинными выходными в США.

Локальной поддержкой в ближайшие дни может стать расширение продаж экспортной выручки к уплате 25 января НДПИ, внешними, помимо нефти — надежды на торговые договоренности между США и КНР, а также на замедление темпов повышения ставки ФРС, что сохранит относительно доступным долларовое фондирование рискованных операций.

В первые минуты биржевой сессии были достигнуты значения 66,23 за доллар и 75,47 за евро впервые с середины декабря, однако далее российская валюта растеряла преимущество.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 66,36, и рубль дорожает на 1 копейку.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" сейчас вблизи уровня 75,61, и здесь рубль теряет 2 копейки.

Нефтяные котировки растут в пятницу после сообщений о резком сокращении добычи в рамках картеля ОПЕК, что ослабило страхи о сохранении перенасыщения рынка.

Марка Brent набирает в цене с начала дня около одного процента стоимости, и баррель сейчас оценивается в $61,75, ранее дорожая до $61,99.

Сырьевые и развивающиеся валюты показывают против доллара США минимальные изменения.

Аналогично ведет себя с начала дня и главная валютная пара, и евро против доллара оценивается сейчас в $1,1392.

С 15 января российский Центробанк возобновил приостановленную в августе покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, и до 6 февраля может проводить подобные операции, по 15,6 миллиарда рублей за вторник и среду, а в итоге за неполный месяц может купить около $4 миллиардов.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ