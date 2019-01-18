18.01.2019 11:00 730

В законопроекте о регулировании криптоиндустрии в России, который готовится к рассмотрению в Госдуме во втором чтении, изменили определение цифровых финансовых активов (ЦФА), расширив таким образом сферу их применения. Об этом сообщил РБК глава комитета нижней палаты по финрынку Анатолий Аксаков.

Согласно документу теперь цифровыми финансовыми активами признаются обязательственные и иные права, тогда как ноябрьская версия законопроекта относила к ЦФА только права, удостоверяющие денежные требования, и права по эмиссионным ценным бумагам, выпущенным с использованием блокчейна.

Новое определение ЦФА

«Цифровыми финансовыми активами признаются обязательственные и иные права, включая денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права требования передачи эмиссионных ценных бумаг, которые закреплены в решении о выпуске и порядке, установленных настоящим федеральным законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра».

Ожидается, что законопроект о ЦФА будет принят Госдумой в феврале, в настоящее время документ находится на согласовании в администрации президента, рассказал Анатолий Аксаков на Гайдаровском форуме. «По цифровым активам в принципе уже положительное решение есть», — отметил он.

Что это значит для рынка

Новая формулировка существенно расширила круг объектов, на которые могут выпускаться ЦФА, считает руководитель блокчейн-интегратора Sputnik DLT Артем Толкачев. «Обязательственные права в данном контексте включают права, возникающие из договорных и, как мы полагаем, корпоративных правоотношений», — объясняет он.

«Фактически под цифровым финансовым активом исходя из данных формулировок следует понимать любое имущество, переведенное в цифровой вид», — говорит член экспертного совета Госдумы, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов. То есть криптовалюты и токены являются одной из разновидностей таких активов. Например, в токены могут быть зашиты записи о владении недвижимым имуществом, созданные с применением блокчейна, банковские гарантии, аккредитивы, акции.

Наличие обязательственных прав говорит о том, что основной акцент в законе сделан на токенах и вся криптоэкономика будет сводиться к обороту цифровых форм ценных бумаг, считает глава лаборатории Legal Lab в центре блокчейн-компетенций ВЭБа Элина Сидоренко. При этом «компании смогут выпускать абсолютно любые права на специальных информационных платформах (цифровые акции, эмиссионные ценные бумаги, цифровые аукционы, цифровые облигации и т.д.)».

Как считает руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев, формулировка ЦФА стала полной и соответствующей правовой действительности. Это будет применимо, например, для краудфандинговых платформ и смарт-контрактов. Законопроект даст основу для развития смарт-контрактов, и «в итоге все договоры из бумаги перейдут в цифру», отмечает Зайцев.

Условия неопределенности

В то же время принятие закона с такой формулировкой создает неопределенность и потребует изменений в других правовых актах.

«Вся суть заключается в том, что в технологии блокчейн без токенизации (результат наличия цифровой записи) не обойтись, при этом в токен может быть зашито право владения совершенно любым имуществом», — говорит Куликов. Учитывая такое мультиформатное применение технологии, с принятием соответствующего закона возникает множество вопросов, так как он затрагивает практически все аспекты, связанные с правом владения и собственности. «Необходимо проработать все возможные последствия его принятия для смежных нормативно-правовых актов», — указал Куликов.

По мнению Толкачева, предложенная формулировка может толковаться ограничительно. Например, считает он, возникает вопрос о возможности токенизации долей в ООО, неэмиссионных ценных бумаг. «Конечно, их можно подтянуть до обязательственных прав и денежных требований, однако на практике может возникнуть излишний консерватизм, несмотря на наличие слова «включая», которое говорит о незакрытом характере того, что признается ЦФА», — отмечает глава блокчейн-интегратора.

Обязательственные права уравнивают ценные бумаги и договорные обязательства, последние не могут относиться к ценным бумагам, объяснила Сидоренко. Она опасается, что в результате этого возникнет конфликт режимов оборота. «Получается, что правовые режимы цифровых ценных бумаг и, например, цифровой транспортной карты совпадают. Поэтому необходимо либо упростить регулирование ценных бумаг, либо ужесточить договорные отношения», — резюмировала она.

Евгения ЧЕРНЫШОВА