Сбербанк намерен запустить краудлендинговую платформу в первом квартале этого года, передает РБК. Минимальная сумма инвестирования составит 5 тысяч рублей.

Суть краудлендинговой платформы такова: банк отбирает компании, которым можно доверять, составляет рейтинг. Частный клиент может одолжить той или иной фирме под определенный процент, выше банковских депозитов. Сбербанку в этом процессе отводится лишь роль посредника, и зарабатывать он будет комиссию.

С одной стороны, можно представителям малого и микробизнеса таким образом упростить процесс привлечения средств. С другой стороны, частным клиентам дать возможность размещать свои средства под более высокий процент.

Но мы живем не в идеальном мире. И в реальности инвестиции в малый и тем более микробизнес дело рискованное.

С конца 2014 года реальные доходы населения падают , это сказывается и на бизнесе. Есть вероятность того, что доходы продолжат снижаться. Это может негативно сказаться на показателях, говорит генеральный директор инвестиционной площадки StartTrack Константин Шабалин:

Константин Шабалин

генеральный директор инвестиционной площадки StartTrack

«Это действительно очень высокорискованные инвестиции. Одни из самых высокорискованных, которые можно найти, и относиться к этому нужно серьезно. Совершенно точно, нельзя инвестировать деньги, которые могут понадобиться в ближайшее время, которые могут сказаться на качестве жизни человека, который занимается инвестициями. Не больше, чем 10%, максимум 20% от свободного капитала, которым владеет человек. Второе. Да, действительно, в ближайшее время бизнес, скорее всего, будет испытывать дополнительные трудности, даже по отношению к предыдущим годам. При этом есть отдельные сегменты, в которых сложности проявляются не так ярко. Все зависит от инвестора, что он будет для себя выбирать».

В краудлендинге оценка бизнеса, кредитного риска — это удел площадки, говорит генеральный директор краудлендинговой площадки «ПИРС» Артем Мордвинкин:

Артем Мордвинкин

генеральный директор краудлендинговой площадки «ПИРС»

«Инвесторы, как правило, не погружаются в анализ тех или иных проектов, и, если мы говорим о минимальных 5000 рублей, скорее всего, это будут не квалифицированные инвесторы. Сомневаюсь, что они смогут адекватно и правильно оценивать тот или иной проект. Поэтому оценку кредитного риска, как правило, берет на себя площадка, и все инструменты использует сама площадка, а уже инвесторы финансируют в результатах оценки. Каждый проект имеет свой рейтинг по результатам оценки, дальше инвесторы либо доверяют, либо не доверяют этому рейтингу, инвестируют или не инвестируют в тот или иной проект».

Если публичные компании обязаны отчитываться перед аукционерами и кредиторами, то небольшие компании и микробизнес не так открыты. В этом тоже риски.

О планах Сбербанка выйти на рынок краудлендинга в начале прошлого года сообщало Reuters . В России уже действует несколько подобных платформ. Суммарный оборот оценивается в 10-11 млрд за год, но бизнес-модели у площадок разные.

Надежда ГРОШЕВА

