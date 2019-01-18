18.01.2019 13:30 825

Российские операторы связи начали зарабатывать на облачных услугах, в которые активно инвестировали в последнее время. Так, выручка МТС от этого направления по итогам 2018 года увеличилась в три раза, примерно до 1 млрд руб., тогда как инвестиции в него достигли 12,4 млрд руб. Другие операторы также планируют кратный рост доходов в сегменте: «Ростелеком» — в полтора раза, а «Вымпелком» — в десять раз. По оценкам экспертов, облачные услуги могут в перспективе приносить операторам 10–20% выручки, но пока им не удалось занять заметного места на рынке.

В 2018 году МТС инвестировала в развитие облачного направления бизнеса более 12,4 млрд руб., рассказал "Ъ" представитель компании. Эта сумма учитывает покупки дата-центра «Авантаж» за 8,9 млрд руб. и облачного провайдера «ИТ-Град 1 клауд» за 2,5 млрд руб., а также средства, направленные на развитие облачного провайдера #CloudМТS. По данным МТС, за 2018 год #CloudМТS увеличил выручку от облачных услуг более чем в три раза. Выручка МТС в этом сегменте по итогам 2018 года составила около 1 млрд руб., уточняет источник "Ъ" на рынке облачных решений. Представитель МТС говорит, что эта оценка близка к реальности.

Облачную платформу для бизнеса продолжает развивать и «Вымпелком». В 2019 году компания прогнозирует рост выручки от облачных сервисов в десять раз, сообщил ее представитель, не раскрывая ее объема. Компания запустила сервис BeeCloud в апреле 2018 года, а летом ввела плату за него. Ранее оператор сообщал, что за август его выручка от облачных услуг достигла 800 тыс. руб.

Облачный бизнес «Ростелекома» по итогам девяти месяцев 2018 года показал рост в 2,5 раза, сообщили в компании. В 2019 году оператор планирует увеличить долю облачных услуг в выручке более чем в полтора раза. Ранее в январе "Ъ" сообщал , что «Ростелеком» рассматривает покупку второго по объему игрока на российском рынке центров обработки данных (ЦОД) DataLine, который оценивается в $500–600 млн без учета долга. «Основные инвестиции компании связаны с развитием катастрофоустойчивой геораспределенной сети ЦОД»,— уточняет представитель оператора.

«Облачные продукты показывают вообще феноменальный рост», - Михаил Осеевский, президент «Ростелекома», 6 марта 2018 года (цитата «Интерфакс»).

В октябре 2018 года корпоративное решение для бизнеса «Деловое облако» запустил и «МегаФон» совместно с Mail.ru Cloud Solutions. Оператор не раскрывает объем инвестиций в облачное направление. Tele2 развивает облачные сервисы для внутренних процессов совместно с Oracle, напомнили в пресс-службе оператора.

По прогнозу IDC, в 2018 году объем российского рынка облачных услуг должен был вырасти на 20,7%, до $800 млн, а к 2022 году достигнет около $1,5 млрд. Российские операторы связи значимую роль на этом рынке пока не играют, этот бизнес у них в самой начальной фазе, констатирует руководитель исследований облачных услуг IDC Дмитрий Гаврилов. По оценке операционного директора Orange Business Services Ольги Барановой, в перспективе облачные услуги могут приносить операторам связи 10–20% выручки.

Обладая обширной абонентской базой, операторы стремятся конвертировать ее в пользователей дополнительных услуг, таких как облака, отмечает директор по развитию бизнеса КРОК «Облачные сервисы» Максим Березин. «Однако, чтобы успешно конкурировать на этом нетрадиционном для них рынке, особенно в сегменте крупных корпоративных клиентов, необходима сильная техническая экспертиза»,— предупреждает он. Пока же говорить о каком-либо влиянии сотовых операторов на рынок имеет смысл лишь в сегменте облачных услуг для среднего и малого бизнеса, считает господин Березин.

Юлия ТИШИНА

