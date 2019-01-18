18.01.2019 15:30 812

Они будут голосовать акциями, которые миллиардер передаст ВТБ, а также принадлежащими Полине Дерипаске и Валентину Юмашеву.



В рамках снижения доли Олега Дерипаски в холдинге En+ ниже 50% право голоса по части акций компании может перейти «независимым лицам» — двум финансистам и одному юристу из США, говорится в сообщении холдинга. «Независимые лица» — это глава управляющей компании Cerberus Capital Management Дэвид Ноуер, топ-менеджер консалтинговой компании Pegasus Capital Advisers Дэвид Крейн и Ди Джей Бейкер из юридической фирмы Latham & Watkins LLC.

Эти люди, как накануне сообщил Bloomberg, получат права голоса по тем акциям, которые Дерипаска должен передать ВТБ, а также тем, которыми владеют супруга миллиардера Полина Дерипаска и тесть Валентин Юмашев. Согласно условиям вывода компаний Дерипаски из-под санкций, выдвинутых американским Минфином, бизнесмен должен снизить свою долю в En+ с «примерно 70%» до 44,95%, передав свои акции «ВТБ или другой структуре, не находящейся под санкциями SDN». Права голоса других акционеров, «имеющих профессиональные или семейные связи с Дерипаской», также как и право голоса по отошедшим ВТБ акциям, должна получить третья сторона. О ком именно идет речь, Минфин не уточнял, однако на начало 2018 года более 7,5% компании принадлежало Полине Дерипаске и Юмашеву (как сообщало агентство Bloomberg в декабре прошлого года, они хотят продать свою долю в En+).

Бумаги En+ существенно выросли на фоне заверений в том, что Дерипаска снизит долю в En+ — на Мосбирже глобальные депозитарные расписки компании прибавили 10,4% к 14:00 мск.

На этой неделе потерпела неудачу попытка демократов в Конгрессе заблокировать снятие санкций с компаний Дерипаски. Демократы, инициировавшие соответствующую резолюцию, указывали на то, что вывод компании Дерипаски из-под санкций — шаг преждевременный и политически мотивированный. Однако добиться вынесения вопроса на финальное голосование в Сенате демократам не удалось — не хватило трех голосов. В этих условиях успех резолюции в Палате представителей был уже чисто символическим — необходимо, чтобы резолюцию одобрили обе палаты Конгресса.

Компании Дерипаски и он сам находятся под санкциями США с апреля — американским физлицам и компаниям нельзя вести с ними бизнес, а для неамериканских граждан и юрлиц взаимодействие с ними несет риск вторичных санкций. Однако к декабрю компаниям En+, UC Rusal и «ЕвроСибЭнерго» удалось договориться о выводе компаний из-под санкций при условии перестройки их управленческой и акционерной структуры. Дерипаска должен был отказаться от контроля во всех этих компаниях, при этом сам оставаясь в SDN-списке.