Что случится с рублем на этой неделе

Наступившая неделя может оказаться позитивной для рубля, который, вполне возможно, вырастет по отношению к доллару, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Остаток января для российской валюты может быть относительно спокойным, но о феврале такого сказать пока нельзя.

На этой неделе рубль может продолжить свое укрепление, полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

На глобальном рынке наступило оптимистичное спокойствие, связанное с надеждами на успех переговоров США и Китая по торговым вопросам, указывает он. Кроме того, нефть закрепилась выше отметки 60 долларов за баррель Brent, центральные банки немного смягчили свою позицию по будущим ужесточениям денежной политики, перечисляет эксперт.

Поддерживать рубль в первую очередь будет начавшийся налоговый период, а вместе с ним сильный платежный баланс, снижение рисков на развивающихся рынках и стабилизация стоимости нефти, добавляет руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин.

По прогнозу Кочеткова, на этой неделе российская валюта будет торговаться в диапазоне 65,5-67 рублей за доллар с преобладанием тенденции к усилению позиций рубля. Помыткин ожидает диапазона 65,5-67,5 рубля за доллар.

В целом январь оказался удачным для российской валюты на фоне возвращения оптимизма на глобальном рынке, снижения импорта и повышения котировок нефти, отмечает Кочетков. Позитивная тенденция может сохраниться до февраля, но это исторически менее спокойный месяц, говорит он.

В США могут вернуться к санкционному давлению на Россию, допускает аналитик. На этот же риск для рубля указывает и Помыткин, но, пока в США не закончился "шатдаун", это маловероятно, говорит он. В остальном у рубля сохранится достаточно сильная экономическая поддержка в виде положительного сальдо торгового и платежного балансов, полагает Кочетков.

Роман МАРКЕЛОВ

