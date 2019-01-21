21.01.2019 08:40 372

Госдума поддерживает создание пилотных регионов для отработки обращения криптоинструментов. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Законопроект, который сделает это возможным, разработало Минэкономразвития. Бизнес обсуждает такую опцию на площадке РСПП: это позволит применять криптовалюты и токены для привлечения капитала, а также покупать и продавать активы в условиях санкций. За развитием инициативы следят в Калининградской области и Татарстане — там уже есть компании, готовые сами стать площадкой для эксперимента или принять в нем участие. Однако целевая аудитория — крупный бизнес.

Россия продолжает работу над созданием криптоэкономики. Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме, призвал не «хоронить» криптовалюты. Как рассказал «Известиям» Анатолий Аксаков, работа идет по нескольким направлениям и одно из них — создание так называемых регуляторных песочниц, которые позволят протестировать финансовые криптоинструменты и выработать для них правовой режим.

— Закон о «регуляторной песочнице», который, я надеюсь, мы уже в весеннюю сессию примем, позволит в пилотном варианте в каком-то регионе либо отдельным компаниям, либо определенной отрасли использовать в том числе криптоинструменты для экономического оборота и хозяйственных операций, — сказал глава думского комитета по финансовому рынку.

Документ разработало Минэкономразвития. Как уточнили в ведомстве, он обсуждается на нескольких площадках, но пока не оперирует отдельными регионами или компаниями. Принять участие в проекте сможет любой, кто работает со «сквозными» информационными технологиями. Это не только распределенные реестры (блокчейн. — «Известия»), но и квантовые и нейтротехнологии, а также искусственный интеллект.

В Минфине рекомендовали обратиться за комментарием в ЦБ. В Центробанке на момент публикации не ответили на вопросы «Известий» об использовании экспериментального правового режима и связанных с ним рисках.

Крупный российский бизнес уже обсуждает идею на площадке РСПП. Для этого работает консультационный совет по вопросам цифровизации, рассказал «Известиям» вице-президент союза Сергей Мытенков. По его словам, нужно разрешить десяти компаниям работать с финансовыми криптоинструментами и на их примере просчитать возможные правовые и экономические риски.

В этом заинтересованы компании международного масштаба: в условиях внешних ограничений криптоинструменты дают большие возможности. Например, если организация не может разместиться на бирже или провести платеж, обезличивая финансы, с помощью блокчейна она сможет покупать и продавать активы, пояснил Сергей Мытенков. По его словам, речь идет об использовании криптовалют и токенов, обеспеченных активами, — так можно привлекать капитал. Известный бренд и прозрачность операций участников эксперимента должны снять опасения финансовых властей, пояснил он.

«Регуляторные песочницы» уже заинтересовали некоторые российские регионы. В министерстве промышленности Калининградской области подтвердили, что знают об инициативе и изучают возможность участия в ней. В Корпорации развития Калининградской области добавили, что в регионе работает ряд ИТ-компаний и сообществ, которые поддерживают технологию блокчейн. В частности, ведется проект на основе распределенных реестров golos.io, также в середине 2018 года компания itsphere.io начала работу по развитию цифровой среды для бизнеса. Ряд предпринимателей занимаются майнингом, используя свободные энергомощности, добавили в корпорации.

Об инициативе знают и в Татарстане, сообщили «Известиям» в пресс-службе республиканского министерства информатизации и связи. Положения законопроекта позволяют создать экспериментальный правовой режим на базе государственных учреждений по инициативе самих региональных властей, отметили там.

— Мы изучаем целесообразность создания «регулятивной песочницы» в рамках деятельности ГАУ «ИТ-парк», которое является подведомственной организацией министерства информатизации и связи Республики Татарстан, — отметили в ведомстве.

В администрации Сочи пока не знают об инициативе, но готовы рассматривать участие в ней. «Известия» также направили запросы в Минвостокразвития, органы власти Приморского края, Омской и Новосибирской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и Крыма.

Необходимость создания «регуляторных песочниц» для тестирования применения того или иного регулирования к новым технологиям назрела не только в России, полагает руководитель блокчейн-коммуны ВЭБа Владимир Демин. Важно найти такую форму регулирования, которая бы не только снимала вопросы безопасности и злоупотребления технологиями, но и помогала бы технологиям развиваться, добавил он. Например, уже эмитирован «ВЭБ-коин», который столкнулся с массой ограничений, и создание «песочницы» позволило бы их снять и проверить механизм до внедрения по всей стране.

Татьяна ГЛАДЫШЕВА

