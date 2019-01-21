21.01.2019 09:00 345

Бизнесу предложат дополнительные стимулы для инвестиций. Это следует из нового законопроекта Минфина, посвященного капиталовложениям в России (его копия есть в распоряжении «Известий»). По новым правилам, чтобы получить на шесть лет стабильные условия реализации инвестиционного проекта (заморозку налогов, платежей и так далее), бизнесу нужно будет вложить из собственных денег 1 млрд рублей, а не 3 млрд, как предполагал предыдущий законопроект. При определенных условиях сумма может быть и меньше. Кроме этого, будущий закон предусматривает, например, защиту от проверок контрольно-надзорных органов и гарантию стабильных цен на тарифицируемую продукцию.

Шире круг

Документ дополняет и улучшает стимулы для инвестиций, предложенные Минфином в конце прошлого года в рамках законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений». По сравнению с ним в новом документе появился ряд важных изменений, касающихся стабильности условий по инвестпроектам. Основное из них — это более низкий порог входа в специальное соглашение с государством, которое гарантирует на шесть лет неизменность фискальной нагрузки (заморозку ставок налогов, сборов и так далее).

Теперь, чтобы заключить договор, позволяющий не зависеть от изменений в законодательстве, инвестору нужно вложить в проект 1 млрд рублей. Сумма инвестиций может быть и меньше — в зависимости от специфики бизнеса и проекта. В предыдущем законопроекте для заморозки условий требовалось вложить 3 млрд рублей. Проекты с такой стоимостью по карману далеко не всем бизнесменам, рассказал «Известиям» глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, стабильные условия работы должны быть гарантированы как можно более широкому кругу инвесторов.

Перечень отраслей, в которых можно просить защиты, ограничен. Например, соглашения не будут заключаться с компаниями, инвестирующими в добычу нефти и газа, производство топлива, табака и алкогольной продукции. Бизнесу предлагается вкладывать в сельское хозяйство, обработку, сжижение газа, производство электроэнергии, сбор и переработку мусора, туризм или информационные технологии.

В целом документ должен охватить весь комплекс отношений между государством и инвестором, в первую очередь он гарантирует стабильность правовых, экономических и административных условий, сообщили «Известиям» в Минфине. В ведомстве также признали, что порог в 3 млрд рублей действительно был слишком высок для бизнеса. Это выяснилось в ходе анализа проектов рабочей группы Силуанова–Шохина.

В пресс-службах Минэкономразвития и ФАС не ответили на вопросы «Известий» о причинах обновления инвестиционного законодательства.

Кроме снижения порога входа с 3 до 1 млрд рублей, новый законопроект предусматривает ряд дополнительных льгот. Важным нововведением стала возможность получить защиту от административных проверок. В законе сказано, что в рамках соглашения контрольные мероприятия могут быть ограничены и даже запрещены — если это не влияет на трудовые права, здоровье граждан и безопасность страны.

Еще одна новая норма законопроекта — это пятилетняя гарантия стабильных цен на продукцию, подпадающую под тарификацию (например, электроэнергия).

С точки зрения малого и среднего бизнеса появление таких законов — позитивный шаг, считает глава «Опоры России» Александр Калинин. Запрос на гарантии стабильности по инвестпроектам среди членов его ассоциации высокий. Главные проблемы малого и среднего бизнеса — это монополизация рынков сбыта крупными компаниями и высокое административное давление.

В государственных интересах

Другая часть документа посвящена особенностям оказания господдержки бизнесу. В целом новый законопроект должен стать базовым в этой сфере и объединить ряд действующих ключевых законов — об инвестиционной деятельности и иностранных инвестициях, следует из документа. Принципиальное отличие от нынешнего регулирования — это новые критерии оценки эффективности проектов, получивших господдержку. В частности, будут учитываться бюджетный, экономический и социальный результаты. В целом предпочтение будет отдаваться проектам, способствующим росту занятости населения, развитию высоких технологий и созданию инфраструктуры для инвестиций.

Законопроект направлен на привлечение бизнеса к реализации проектов, важных в первую очередь для страны, полагает заведующий лабораторией структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Это означает, что государство своей собственной инвестиционной активностью попытается простимулировать предпринимателей больше вкладывать в экономику. Однако это рискованная политика, так как бизнес, исходя из практики предыдущих лет, не уверен в высокой доходности госпроектов.

Бизнесу выгодно участвовать в проектах в интересах государства, так как, например, обеспеченность страны транспортной инфраструктурой напрямую влияет на конкурентоспособность продукции российских компаний, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. С другой стороны, если бизнес будет вкладывать свои средства в непрофильные активы, пусть и представляющие экономический интерес, то объемы производства продукции будут снижаться.

Ранее президент Владимир Путин дал поручение увеличить долю инвестиций в ВВП до 25%. Дискуссия о необходимости предоставить бизнесу прогнозируемые условия по обязательным платежам возникла после предложения помощника президента Андрея Белоусова изъять у крупных компаний сверхдоходы, полученные благодаря курсовым разницам. В результате продолжительных дискуссий была достигнута договоренность о добровольном направлении свободных средств бизнеса в российскую экономику при условии гарантий стабильности. Как писали «Известия», уже в I квартале 2019 года ожидается заключение инвестсоглашений по проектам на общую сумму более 900 млрд рублей. Основной из них — строительство участка высокоскоростной магистрали Москва–Казань–Екатеринбург.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

