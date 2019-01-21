21.01.2019 09:20 364

Семья Гуцериевых и лучший ИТ-бизнесмен республики Белоруссия запустили в этой стране первую в СНГ регулируемую криптобиржу.

Саид Гуцериев, сын российского миллиардера Михаила Гуцериева, и член совета директоров группы «Сафмар», а также венчурный инвестор и ИТ-звезда Белоруссии Виктор Прокопеня ударили по рукам и запустили «полнофункциональную торговую платформу для токенизированных активов» Currency.com. Смогут ли местные банки и белорусская бюрократическая машина воспользоваться преимуществом во времени и перспективны ли такие проекты для индустрии в целом?

Белоруссия чуть больше года назад удивила мир намерением стать хабом для технологических проектов и рогом изобилия для цифровой экономики будущего, включая операции с криптовалютами. Белорусские власти подарили криптоиндустрии новую надежду на скорое создание адекватного правового поля. Ведь государства ревниво наблюдают за опытом друг друга в этой сфере.

Открытие проекта Гуцериева и Прокопени — прямое следствие прошлогоднего закона. После вступившего в силу в марте 2018 года декрета «О развитии цифровой экономики» первая на постсоветском пространстве криптобиржа получила лицензию регуляторов.

Известно, что биржа запущена в Парке высоких технологий (местная Кремниевая долина) — это зона с собственным налоговым и правовым режимом, создающим особые условия для ИТ-проектов разного масштаба. На площадке будут торговаться токенизированные активы: цифровые монеты, или токены, по номиналу равные обычной ценной бумаге. Также на площадке будут представлены активы на сырье, акции, индексные фонды — всего около 150 инструментов. Впоследствии основатели планируют довести их активы до 10 000. Гарантировать владение настоящим активом, который на бирже представляет токен, будет Capital.com Виктора Прокопени и семьи Гуцериевых — эта инвестиционная компания оперирует в юрисдикции Великобритании и Кипра.

Будут торговаться и криптовалютные пары: пока представлены Bitcoin и Ethereum. Времена для криптовалют стоят не самые оптимистичные: объемы торгов с пиковых в январе 2018 года упали почти в три раза, стоимость самой дорогой валюты Bitcoin упала с пика декабря 2017 года в 6 раз, а Ethereum — более чем в 10 раз. В таких условиях задача делать прибыль на криптобирже будет непростой. Тем не менее, заявленная цель на выручку на конец 2019 года для Currency.com — $70 млн, основная ставка — на биржевые комиссии в размере от 0,2 до 1,5%. План по доходам выглядит завышенным, несмотря на то, что размер комиссий — средний по рынку.

Что касается целевой аудитории, то чтобы получить возможность торговать на бирже, необходимо пройти регистрацию и тестирование. В первый день автор предпринял попытку занять очередь и получил оповещение, что перед ним более 3900 человек. Если это не маркетинговая уловка, то, вероятно, сообщество отнеслось к площадке с интересом. Однако сразу протестировать ее не удалось. На сайте заявлено, что депонировать средства можно будет через Visa и Mastercard, выпущенные любым банком. Скорее всего, ограничения все-таки будут: например, регуляторы в США запрещают своим гражданам использовать биржу. Транзакции будут проводиться при помощи белорусских БелВЭБ и Паритетбанк.

Перспективы проекта

По данным РБК тандем Гуцериева и Прокопени инвестировал в создание площадки $10 млн, что по меркам инвестиционных сделок с криптопроектами последних лет довольно мало. При этом домен имеет «красивое» название, на которое с большой вероятностью была затрачена заметная часть этих средств.

Проект не является чем-то кардинально новым. Подобные проекты уже существуют даже на отечественном рынке. Например, Blackmoon (российская финтех-компания Blackmoon Group) еще в 2017 году перебросила мост между криптовалютным рынком и традиционными финансовыми инструментами, в то же время оперируя в легальном правовом поле.

Открытым остается вечный вопрос, стоящий на повестке дня для всех, кто работает с криптовалютами — конвертация в фиатные деньги. Окрыленные вышеупомянутым декретом, многие из индустрии общались с белорусскими банками в прошлом году. Однако никто так не смог открыть счет юридического лица для торговли криптоактивами. Возможно, это издержки того, что закон был принят раньше получения опыта практического применения. В таком случае есть надежда, что прошедшего времени хватило, чтобы ситуация с белорусскими банками изменилась. Это позволило бы многим компаниям на российском рынке обеспечивать банки дружественной страны не только объемами и деньгами, но и новыми рабочими местами.

В целом знаковые экспериментальные проекты вроде инициативы Гуцериева и Прокопени позитивно влияют на рынок, позволяя выйти в белое поле тем, кто находился здесь ранее «на птичьих правах».

Владимир СМЕРКИС, Forbes Contributor