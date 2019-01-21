21.01.2019 09:30 400

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на нижней ступени инвестиционного уровня "ВВВ-". Прогноз по рейтингу оставлен "стабильным" — это значит, что оценка платежеспособности РФ в ближайшей перспективе, скорее всего, останется неизменной. Повышение или понижение российского рейтинга в перспективе так или иначе упирается в вопрос жесткости потенциальных санкций, следует из отчета аналитиков S&P.

"Стабильный" прогноз по российскому рейтингу отражает сбалансированность рисков по эскалации геополитической напряженности и новым санкциям, а также возможность дальнейшего укрепления внешнеэкономических и бюджетных показателей России, указывает S&P. По мнению агентства, пока непонятны планы США по вводу ограничений на покупку иностранными инвесторами российского госдолга на вторичном рынке (так, недавние санкции против Ирана и Венесуэлы касались только новых выпусков долговых бумаг). Также стабильный прогноз по рейтингу РФ основан на допущении S&P о том, что российские власти будут проводить взвешенную макроэкономическую политику в случае введения новых санкций.

При это агентство отмечает, что в ближайшие два года может предпринять "негативное рейтинговое действие", если санкции против России будут ужесточены существенно. Под этим понимается запрет на покупку госдолга на вторичном рынке, а также новые ограничения для крупных энергетических компаний и системно значимых банков. То же самое может произойти, если возникнут риски для показателей бюджетной системы, говорится в отчете агентства.

Напротив, "позитивные действия" по рейтингу S&P обещает при динамике роста российской экономики до уровня, сопоставимого с другими развивающимися странами. Такой же шаг возможен и в случае ускоренного наращивания резервов Минфина, которые сгладят зависимость бюджет от колебаний цен на нефть, а также если будут приняты меры, снижающие долгосрочное давление на бюджет со стороны пенсионных расходов, подчеркивается в отчете.

Сильными сторонами российской экономики остаются приверженность консервативной макроэкономической политике, сильная позиция внешнего нетто-кредитора, низкий уровень госдолга и гибкая денежно-кредитная политика, считают в S&P. При этом российская экономика сильно зависима от экспорта нефти и газа (доля нефтегазовых поступлений в общем экспорте больше половины, а в доходах бюджета — больше трети), а также ограничена в институциональной и регулятивной сферах, отмечают в агентстве.

Сильными сторонами российской экономики остаются приверженность консервативной макроэкономической политике, низкий уровень госдолга и гибкая денежно-кредитная политика, считают в S&P

В S&P рассчитывают, что дальнейшая политика российского правительства по-прежнему сосредоточится на сохранении макроэкономической стабильности. Более того, макроэкономическая политика России — одна из самых ответственных среди развивающихся стран, она позволила справиться с ухудшением внешних условий в 2014-2015 годах и с несколькими раундами санкций, отмечают в агентстве. Однако вероятность новых санкций сдержит экономический рост России, считают в S&P.

По прогнозу агентства, рост ВВП России замедлится с 1,7 процента в 2018 году до 1,5 процента в 2019 году из-за повышения ставки НДС, снижения темпов роста реальных зарплат и ужесточения условий кредитования. При этом рост банковского кредитования и запланированное увеличение бюджетных инвестиций в инфраструктурные проекты увеличат средний рост ВВП только до 1,8 процента в 2020-2022 годах, прогнозирует агентство. Долгосрочный рост российской экономики будут ограничивать демография, доминирование государства в экономике, низкий уровень конкуренции и инноваций, перечисляют в S&P.

1,5 процента составит рост ВВП России в 2019 году, считают в S&P

В агентстве в целом соглашаются с ожиданиями Банка России по ускорению инфляции в ближайшие месяцы. В первом квартале годовая инфляция поднимется выше пяти процентов, ожидают в S&P. Однако показатель вернется к цели ЦБ в четыре процента уже к концу 2019 году, считают аналитики агентства. Сам Банк России на этот счет пока выступает даже скептичнее: по его прогнозу, 2019 год будет закончен с инфляцией 5-5,5 процента, а к целевым четырем процентам она вернется только в 2020 году.

Роман МАРКЕЛОВ

