21.01.2019 09:50 408

Структура Альберта Авдоляна выкупила долг Якутской топливно-энергетической компании перед Сбербанком на 3 млрд рублей.

Компания «А-Проперти», подконтрольная сооснователю компании Yota Альберту Авдоляну, выкупила долг Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК, входит в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова) перед Сбербанком, пишет РБК со ссылкой на определение Арбитражного суда Якутии от 15 января. Суд рассматривает иск банка к ЯТЭК, теперь единственный истец — «А-Проперти». Кроме того, в Арбитражном суде Москвы в деле по иску Сбербанка к ООО «Инвестор» (через которое Магомедов владеет ЯТЭК) «А -Проперти» стала правопреемником банка (Сбербанк требовал взыскать с ООО «Инвестор» 82,06% ЯТЭК).

Сбербанк еще летом подал два иска (в Арбитражные суды Москвы и Якутии) на общую сумму 4,4 млрд рублей, требуя от ЯТЭК вернуть кредиты. Залогом по кредитам были 82,06% компании.

Авдолян, которому через кипрскую Sunomil Co Limited принадлежит 51% «А-Проперти» (еще 49% — у Ossilo Financial Inc., собственник которой неизвестен), в 2007 году вместе с Сергеем Адоньевым основал компанию Yota, партнером которой был «Ростех». Глава Якутии Айсен Николаев заявил РБК, что руководство «Ростеха» сообщило о планах получить через связанные структуры контроль над ЯТЭК. Близкий к «Ростеху» источник говорит, что переговоры о покупке ЯТЭКа ведет компания, которая связана с госконцерном лишь деловыми отношениями, а не юридически. Знакомый Авдоляна говорит, что речь идет о принадлежащей ему компании. Авдолян может получить контроль над ЯТЭКом в рамках процедуры банкротства как крупнейший кредитор, если ЯТЭК и «А-Проперти» не договорятся.

ЯТЭК входит в десятку крупнейших добывающих региональных компаний. За первое полугодие 2018 года она добыла 1,55 млрд кубометров газа и 106 тыс. т газового конденсата. Сбербанк — один из основных кредиторов компании, наряду с ВТБ (долг перед банком составляет 5,1 млрд рублей), Россельхозбанком (1 млрд рублей) и российской «дочкой» Bank of China (0,9 млрд рублей). Суммарно долг ЯТЭКа составляет 14 млрд рублей при EBITDA 3 млрд рублей. Компания надеялась на финансовую помощь акционера — Зиявудина Магомедова, однако 30 марта он был задержан вместе с братом Магомедом по обвинению в организации преступного сообщества. Три компании — Россельхозбанк, Сбербанк и якутский девелопер «Кинг-95» — требуют банкротства компании. До мая, по решению суда, ЯТЭК находится под наблюдением.

ЯТЭК — публичная компания, исходя из котировок на 18 января 82% в ней стоили около 6 млрд рублей.

Распродажа из СИЗО

Зиявудин Магомедов и его брат находятся в СИЗО с марта 2018-го года — ущерб от их действий оценивают в 2,8 млрд рублей. За это время Магомедову уже удалось продать ряд активов: «Транснефти» — долю группы «Сумма» в Новороссийском морском торговом порте за $750 млн, ВТБ — 25% акций контейнерного оператора «Трансконтейнер». Причем ВТБ сразу заключил поставочный форвард по продаже акций стороннему инвестору — как писал РБК, это могут быть структуры Романа Абрамовича или Владимира Лисина. В конце октября прошлого года гендиректор Объединенной зерновой компании Михаил Кийко объявил, что пакет «Суммы« в компании в ближайшее время перейдет ВТБ в связи с задолженностью перед банком, однако в «Сумме» опровергли эту информацию.