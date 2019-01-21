21.01.2019 10:00 393

Объем закупок золота Банком России в 2018 году оказался рекордным, свидетельствуют данные ЦБ, опубликованные в пятницу, 18 января. На начало 2019 года в резервах регулятора оказалось 67,9 млн тройских унций — на 8,8 млн унций (или 273 т) больше, чем годом ранее. Таких темпов закупок ЦБ достиг впервые: например, в 2017 году он закупил 7,2 млн унций золота, в 2016-м — 6,4 млн, в 2015-м — 6,7 млн.

В процентном отношении резервы золота ЦБ увеличились за прошлый год почти на 15%.

Доля золота в общих международных резервах ЦБ достигла 18,5% — исторического максимума (по сравнению с 17,7% на начало прошлого года).

В денежном выражении объем золотых резервов составил $86,9 млрд. Для сравнения: резервные активы в иностранной валюте составляют $370,9 млрд, из них ценные бумаги — $222,9 млрд, наличная валюта и депозиты — $148 млрд.

«Долларовые риски растут. Соответственно, снижается доля доллара [в резервах], увеличивается доля евро, юаней, золота», — говорит ведущий эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов. В апреле прошлого года США ввели самые жесткие санкции против России с 2014 года, после чего ЦБ вывел свои резервы из американских госбумаг и переложил их в активы в евро, юанях и иенах (структуру резервов регулятор раскрыл только в январе 2019 года). Банк России сократил резервы в долларах на $101 млрд (с $201 млрд до $100 млрд), увеличил резервы в евро примерно на $44 млрд (с $102 млрд до $147 млрд) и резервы в китайских юанях на $44 млрд (с $23 млрд до $67 млрд). Резервы в японских иенах увеличились с нуля до $20,6 млрд. Хотя заморозка международных резервов ЦБ в результате односторонних санкций — маловероятная мера, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор учитывает «геополитические риски».

«Россия остается в авангарде диверсификации валютных резервов, активно наращивая свой золотовалютный фонд», — отмечал в конце ноября Refinitiv (поставщик аналитической информации) в отчете GFMS Gold Survey. Россия седьмой год подряд остается крупнейшим покупателем золота в мире, писали аналитики, и, вероятно, останется лидером по закупкам, «особенно в свете введения новых санкций с Запада».

Однако в отличие от доллара и евро, которые являются ликвидными активами, «золото быстро не продашь», отмечает Пухов. «Золото можно вложить и получить под РЕПО определенную ликвидность в той или иной валюте. Золото монетарный фактор фактически давно уже потеряло, но, учитывая его универсальный характер и возможность кредитования под него, это такой псевдомонетарный резервный актив», — объясняет Пухов.

Россия находится на пятой строчке в рейтинге держав с самым большим золотым запасом (вслед за США, Германией, Италией и Францией).

У США — 261,5 млн тройских унций;

у Германии — 108 млн унций;

у Италии — 78,8 млн унций;

у Франции — 78,3 млн унций (на конец третьего квартала 2018 года, данные Всемирного совета по золоту);

Китай на шестом месте с показателем в 59,3 млн унций.

При этом ЦБ скупает золото, которое добывают российские компании, и тем самым поддерживает отечественных производителей, отмечает Пухов. Союз золотопромышленников ранее прогнозировал, что добыча и производство золота в России в 2018 году составит 328 т — немногим больше прошлогоднего объема закупок ЦБ в 273 т.

Антон ФЕЙНБЕРГ, Иван ТКАЧЕВ