Поддержку рублю от нефти и налогов перебивают интервенции ЦБ на тонком рынке

21.01.2019 13:30 410

Рубль утром понедельника умеренно дешевеет, при этом на его стороне нефть и близкие налоги, но против — интервенции ЦБ, эффект от которых может быть заметнее в условиях низкой рыночной ликвидности из-за выходного в США.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 66,40, и рубль теряет 0,2 процента.

Расчетами "сегодня" торги по доллару не проводятся из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга в США.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" сейчас вблизи уровня 75,60, и здесь рубль теряет 0,4 процента.

Марка Brent набирает в цене с начала дня 0,2 процента стоимости, и баррель сейчас оценивается в $62,82, ранее дорожая до $63,10, максимума с 7 декабря, после выхода данных о переработке нефти в Китае до рекордного уровня в 2018 году, несмотря на замедление экономики.

Евро растет против доллара на 0,2 процента ($1,1384) с начала дня на рынке форекс, а в фокусе внимания новый план выхода Великобритании из ЕС, который премьер-министр Тереза Мэй должна представить сегодня британским парламентариям.

Сырьевые и развивающиеся валюты показывают против доллара США изменения преимущественно негативного характера после данных о замедлении роста ВВП Китая.

С 15 января российский Центробанк возобновил приостановленную в августе покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, и до 6 февраля может проводить подобные операции, по 15,6 миллиарда рублей за вторник и среду, а в итоге за неполный месяц может купить около $4 миллиардов.

Пик российского налогового периода приходится на 25 января, когда завершится уплата НДПИ, НДС и акцизов.

"Предстоящая неделя обещает быть спокойной на российском рынке в отсутствии значимых новостей и новой статистики. На этом фоне, мы полагаем, что рубль имеет шансы закрепиться у текущих уровней, продолжая получать поддержку от продажи валюты экспортерами", — резюмируют аналитики Росбанка.

Владимир АБРАМОВ. Редактировала Анастасия ТЕТЕРЕВЛЕВА