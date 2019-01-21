21.01.2019 14:00 408

Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении американских компаний Twitter и Facebook, передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства. Причиной стало неисполнение соцсетями закона о хранении персональных данных на территории России. Ранее стало известно, что Facebook и Twitter предоставили российскому регулятору данные о хранении персональных данных российских граждан. Однако в итоге ведомство сообщило: «Они [данные о месте хранения персональных данных] не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем».

Поправки в законопроекты под названием «пакет Яровой» предусматривают хранение персональных данных россиян на территории России с 1 сентября 2015 года. Российские соцсети выполнили закон, а иностранные интернет-гиганты медлили с переносом данных, но блокировка была применена только к кадровой соцсети LinkedIn, а Facebook и Twitter вели переговоры с регулятором. Роскомнадзор учел как сложность задачи, так и важность сервисов этих компаний для России. Однако не все вопросы можно решить в переговорном процессе: 15 января Google был предупрежден за невыполнение условий по фильтрации трафика, а 21 января в отношении американских соцсетей завели административные дела.

Согласно сложившейся практике Роскомнадзор сначала ведет переговоры, потом штрафует нарушителей (причем штраф может начинаться с символических 5000 рублей) и только потом переходит к блокировке. В последнем случае Twitter и Facebook будут внесены российскими операторами в черный список, и доступ к ним может оказаться затруднен. Дальше возможны различные варианты. LinkedIn, не имеющий российского представительства, не стал предпринимать никаких действий и доступен через VPN- и прокси-серверы. Telegram пошел на демонстративную конфронтацию с регулятором и, хотя также остался доступен, но в процессе борьбы с ним было принято решение о блокировке VPN- и прокси-серверов, обеспечивающих доступ к сайтам, внесенным в черный список Роскомнадзора. Таким образом, к LinkedIn сейчас получить доступ проще, чем к Telegram, хотя оба сервиса в целом доступны при минимальных усилиях со стороны пользователя.

Доступность Facebook и Twitter в случае блокировки трудно спрогнозировать. С одной стороны, ранее заблокированные сервисы показали, что доступ к ним получить можно. Однако «Роскомнадзор» совершенствует меры по ограничению доступа к сервисам. Более того, законопроект, внесенный в Госдуму в декабре, предусматривает глубокую фильтрацию интернет-трафика с помощью DPI-установок. Но быстро осуществить его не получится, так как по расчетам экспертов его реализация потребует от 20 до 130 млрд рублей.

Александр БАУЛИН, Forbes Staff

