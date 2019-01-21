21.01.2019 17:29 724

Зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин и глава Тинькофф Банка Оливер Хьюз в ходе парламентских слушаний в Госдуме заявили, что в сегменте зарплатных проектов сложилась монопольная ситуация, в которой частные банки остаются в стороне. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как отметил Сенин, залог развития финансового рынка — приток средств населения.

«Для подавляющего большинства потенциальных инвесторов источником, конечно, является заработная плата... Приходится констатировать, что «зарплатное рабство» до сих пор есть. И подавляющее большинство работников все еще привязано к зарплатному банку и, как правило, это банки с государственным участием», — считает он.

По словам зампреда правления Альфа-банка, больше всего эта ситуация чувствительна в бюджетной сфере. В 2014 году, напомнил он, была внесена норма, которая позволяет работнику менять зарплатный банк. Однако, подчеркнул он, на практике она не работает, и это подтверждается статистикой.

«В результате сложился предельно монополизированный рынок, где аккумулируются не просто средства населения, а информация о финансовом положении граждан, их финансовом поведении, предпочтениях и приобретаемых финансовых продуктах», — констатировал Сенин.

Решить проблему можно было бы, разработав специальные рекомендации для рынка с требованиями к зарплатным проектам.

«Ну и, наконец, кардинальным решением в освобождении от «зарплатного рабства» могло бы стать внедрение единой системы выплаты заработной платы, основанной на централизованном зарплатном реестре. Мы считаем, что это правильное предложение, которое можно реализовывать», — заключил он.

Глава Тинькофф Банка Оливер Хьюз считает, что проблему можно решить, создав единый расчетный центр, который будет осуществлять зачисление зарплаты. Такой центр необходим и для перехода к цифровой экономике. По его мнению, отмена зарплатных проектов позволит побороть лишнюю бюрократию.

«Чтобы получать зарплату на другую карту, нужно ходить в банки, бухгалтерию, заполнять дополнительные бумаги. Люди не хотят этого делать», — заключил Хьюз.

На слушаниях присутствовала и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Комментируя дискуссию, она отметила, что в этом вопросе необходимо найти развязки.

Проблема с зарплатными проектами обсуждалась в парламенте и ранее. Например, осенью прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова представила проект поправок в Кодекс об административных нарушениях и предложила ввести штрафы для работодателей за нарушения прав сотрудников в выборе зарплатного банка. Для должностных лиц наказание предлагается установить от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 1 тыс. до 5 тыс. руб., для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Анна ТРУНИНА

